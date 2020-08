Komt Crash Bandicoot 4: It’s About Time dan toch naar de Nintendo Switch?

Lees hier alle informatie die we momenteel hebben.

Tijdens het Summer Game Fest, op 22 juni 2020, werd aangekondigd dat Crash Bandicoot 4: It’s About Time naar de PlayStation 4 en Xbox One gaat komen. Rondom een eventuele Nintendo Switch-release werd echter niks naar buiten gebracht. Toch is er altijd nog de kans dat ook deze Crash Bandicoot-game ooit naar de Switch gaat komen. Zowel Crash Bandicoot N. Sane Trilogy als Crash Team Racing Nitro-Fueled kwamen uiteindelijk allebei naar Nintendo’s hybride console.

Nu is ook naar boven gekomen dat er interessante informatie op de officiële website van Crash Bandicoot 4 is gevonden. In de codering is namelijk iets gevonden over de Switch. Er wordt naar de Nintendo Switch verwezen als één van de platformen waar de game op uit moet komen. Wellicht is dit een teken dat Crash Bandicoot 4: It’s About Time later pas naar de Nintendo Switch gaat komen, al kan het natuurlijk ook een fout zijn.

Hoop jij dat Crash Bandicoot 4 uiteindelijk toch naar de Nintendo Switch komt? Laat het ons weten in de reacties.