Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je maarliefst 11.9 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 33 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel gigabyte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, maarliefst 11.9 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Twist & Bounce, maar een kleine 62 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die volgende week allemaal in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – 11.9GB

Shaolin vs Wutang – 6.4GB

No Straight Roads – 5.7GB

Metamorphosis – 4.2GB

Double Kick Heroes – 3.5GB

Mini Motor Racing X – 3.3GB

Volta-X – 1.4GB

Gleamlight – 857MB

Phoenotopia: Awakening – 707MB

Linn: Path of Orchards – 651MB

Retro Tanks – 635MB

Adventures of Pip – 514MB

Chinese Parents – 452MB

Paratopic – 424MB

Devious Dungeon Collection – 278MB

Ellipsis – 148MB

Pool Pro GOLD – 147MB

Norman’s Great Illusion – 117MB

We Are Doomed – 83MB

Prehistoric Dude – 64MB

Twist & Bounce – 62MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn benieuwd!