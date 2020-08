Phoenotopia: Awakening gameplay beelden

Een action adventure game waarin alle volwassenen zijn verdwenen.

Eerder deze week werd aangekondigd dat Phoenotopia: Awakening later deze maand op de Switch zal verschijnen. GameXplain heeft nu een video online gezet waarin ze alvast wat gameplay beelden laten zien. De video, die je hieronder kunt bekijken, heeft de toepasselijke naam “If Zelda 2 & Secret of Mana Had a Kid…” Zo weet je in ieder geval wat je kunt verwachten!

In Phoenotopia: Awakening speel je als Gail, een normale dorpsbewoonster die een redelijk normaal leventje leidt in de boerenlanden van Idyllic. Uit het niets komt er een ruimteschip tevoorschijn die alle volwassenen zonder waarschuwing weg haalt uit de hele wereld. Met de leider van de stam weg, neemt Gail het leiderschap op zich en start er een lang avontuur waarbij ze de volwassenen terug moet halen. Ze weet echter niet dat naast de volwassenen ook de aarde in gevaar is.