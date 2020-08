The Pedestrian komt naar de Nintendo Switch

Bekijk hier ook de trailer van het spel.

Gister heeft ontwikkelaar Skookum Arts aangekondigd dat The Pedestrian naar de Nintendo Switch gaat komen. Eerder dit jaar verscheen het spel al op Steam en werd zeer goed ontvangen. Wanneer de 2.5D-platformer precies naar Nintendo’s hybride console komt is nog niet duidelijk. Uiteraard laten we weten zodra er een release datum bekend is gemaakt.

Zoals je net kon lezen is The Pedestrian een 2.5D-platform game, waarin je als voetganger door het leven gaat. In het spel dat door Kickstarter het leven in werd geblazen verken je niet de wereld zoals wij dat doen, maar door middel van verkeersborden. Dit leverd leuke en speciale uitdagende puzzels op.

Ben je benieuwd naar deze titel? Bekijk dan onderstaande trailer.

Ga jij dit spel aanschaffen zodra het uitkomt? Laat het ons weten in de reacties.