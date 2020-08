[Review] Skully

Wat zijn onze bevindingen van Skully op de Nintendo Switch? Je leest het in deze review.

Ruim twee maanden geleden, op 13 mei, lieten uitgever Modus Games en ontwikkelaar Finish Line Games weten dat ze het spel Skully gingen uitbrengen naar verschillende platformen. Inmiddels kunnen spelers met een PlayStation 4, Xbox One, PC of Nintendo Switch aan de slag met deze 3D-platformer. Ondanks dat deze game grafisch wat zwaarder is, zeker voor Nintendo’s hybride console, hebben ze er toch voor gekozen deze titel naar de Nintendo Switch te brengen. In deze review neem ik dan ook met jullie door of het wel de moeite waard is om Skully op de Nintendo’s Switch aan te schaffen.

Rol, spring en transformeer

Skully is een platformer waarin je met een rond schedeltje speelt. Het avontuur begint op een afgelegen strand, wat dan ook het eerste gebied is. Na de eerste paar meters rollend door het leven te zijn gegaan, kom je al snel Terry tegen, welke jouw de naam Skully geeft. Deze godheid verteld je dat hij jouw tot leven heeft gebracht omdat zijn broer en zussen al jarenlang ruzie hebben. Terry kan zijn broer en zussen zelf niet helpen omdat hij daar te zwak voor is, en dus vraagt hij jou om hulp.

De eerste omgeving die je hierboven ziet, ziet er het mooiste uit op de Nintendo Switch.

Net zoals in elke 3D-platformer kun je ook in Skully springen en rennen, al is dat in dit geval rollen. Omdat je als een schedel speelt, kun je vliegensvlug overal naar toe rollen. In sommige gevallen zul je dus ook het momentum moeten gebruiken om een grote sprong te halen. Later kun je in de game in verschillende vormen transformeren waardoor je nieuwe krachten krijgt, zo kun je onder andere veranderen in een wezen die een nog langere afstand kan afleggen.

In de game zul je tijdens het rollen en springen om ook zelf de camera moeten besturen. In sommige 3D-platformers werkt de camera niet altijd even goed, maar gelukkig werkt de camera in Skully meer dan prima. In de meeste gevallen kun je namelijk zonder probleem 360 graden rondom om het personage draaien. Alleen in krappe ruimtes heeft de game er soms moeite mee. Dan kom je namelijk zo dicht bij het personage terecht waardoor je de omgeving niet kunt zien. Hierdoor kan het voorkomen dat je opnieuw moet beginnen bij een checkpoint zonder dat het je eigen schuld is. Gelukkig komt het niet heel vaak voor dat je in krappe ruimtes bepaalde sprongen moet maken. Ook zijn er ook meer dan genoeg checkpoints aanwezig, waardoor dit probleem niet al te erg is.

In de modderpoelen die er in het spel te vinden zijn heb je, buiten het opslaan van het spel en jezelf genezen om, de mogelijkheid om in één van de drie transformaties te veranderen. Met de eerste transformatie die je vrij speelt kun je vijanden verslaan door middel van slaan of een vuuraanval te gebruiken. De tweede formatie kan super snel rennen en verschillende objecten verplaatsen, wat erg handig is bij het oplossen van bepaalde puzzels. En de laatste formatie heeft de mogelijkheid om twee keer zo hoog te springen. Hierdoor kun je makkelijker op bepaalde hoge plekken terecht komen. Ook kun je daardoor beter je landingsplek bepalen, omdat je als je in de lucht bent nogmaals kan springen.

Een vermakelijk spel, maar niet op de Nintendo Switch

Omdat ik zelf geen ander platform heb waarop ik Skully kan uitproberen, heb ik naar gameplay beelden gekeken van de Playstation 4. Hierin kwam overduidelijk naar voren dat je als Switch-speler heel veel mist. Het spel draait namelijk veel soepeler en ziet er ook nog eens een stuk beter uit op de Playstation 4. Als ik mijn gameplay vergeleek met andere versies, leek het wel alsof mensen die deze titel op de Nintendo Switch spelen een bèta-versie hebben gekregen.

Het is oprecht jammer dat Skully op de Switch op sommige momenten vrijwel niet speelbaar is en regelmatig hapert. Dat is extra jammer omdat, toen het spel heel af en toe wel soepel draaide, ik het echt naar m’n zin had. Helaas komen deze momenten vrijwel niet voor. Mocht je dus de mogelijkheid hebben om Skully op een ander platform te spelen, raad ik je dat zeker aan. Het volgende wat ik ga zeggen klinkt misschien hard, maar haal ‘m alsjeblieft niet op de Nintendo Switch. En al helemaal niet als je verwacht de game in handheld te kunnen spelen, want dan hapert de titel constant.

Pas op voor deze monsters!

Omdat de levels en gebieden in de game vrij groot zijn, hadden deze problemen wellicht opgelost kunnen worden door bijvoorbeeld meer laadschermen toe te voegen voor de Switch-versie. Dit had geen enkel probleem geweest, want de paar laadschermen die tussen de levels door te zien zijn, duren helemaal niet zo lang. Wellicht had dit de oplossing geweest, in ieder geval voor de haperingen.

Audiovisueel

Zoals ik eerder al aangaf is Skully grafisch een vrij zwaar spel, waardoor het spel niet altijd soepel draait. Helaas zie je dan ook dat niet alles even scherp is in de Switch-versie. Zo kunnen sommige textures recht voor je neus, of zelfs als je er pas opstaat, verschijnen. In principe mag je dit van geen enkele game verwachten, en al helemaal niet als deze ook nog eens 35 euro kost. Wellicht kunnen sommige problemen worden verholpen door middel van een update, al verwacht ik helaas geen wonderen.

In dit level had de Switch het erg moeilijk.

De stop-motion cutscenes zijn daarin tegen een leuke toevoeging en zien er goed uit. Deze cutscenes zijn overigens volledig ingesproken. Dit is in sommige delen, als je de game aan het spelen bent, ook het geval. De muziek is verder prima en veranderd elke keer nadat je een laadscherm hebt gezien. Mocht je lang in één gebied zitten, merk je dat de muziek steeds opnieuw afgespeeld wordt. Dit is op zich niet heel erg, maar de zogenoemde loop had misschien iets beter op elkaar aangesloten kunnen worden.

Conclusie

Zoals je in deze review hebt kunnen lezen ben ik niet heel enthousiast over Skully. Het spel ziet er op de Nintendo Switch namelijk niet goed uit en de haperingen zorgen ervoor dat de speelervaring niet fijn is. Op het gebied van audio is de game prima en het is leuk dat de cutscenes volledig zijn ingesproken. Mocht je aan de slag willen met een 3D-platformer, dan raad ik af om Skully voor de Nintendo Switch te halen. Dit omdat er genoeg andere leuke alternatieven zijn. Als je de mogelijkheid hebt en je wilt toch graag Skully spelen, dan kun je dat beter op een andere console doen.

Eindcijfer: 6,4