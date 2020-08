Last Days of Lazarus komt naar de Switch

Een nieuwe horror-game komt naar de Switch.

Uitgever GrimTalin heeft samen met ontwikkelaar Darkania Works bekend gemaakt dat hun spel Last Days of Lazarus naar de Nintendo Switch komt. Het spel is een first-person horror avontuurlijke game en zal in het begin van 2021 te vinden zijn op Nintendo’s hybride console. Een trailer is onderaan het bericht te vinden.

Last Days of Lazarus bevat een artstyle die inspiratie neemt van het post-Sovjet tijdperk. In het spel zul je merkwaardige personages ontmoeten, welke het nog best lastig voor je kunnen maken. Ook zul je door je verleden moeite hebben met het oplossen van mysteries. Lukt het jou om alles op te lossen?