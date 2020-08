[Preview] Bake ‘N Switch

Bak vreemde broodjes in deze schattige party game.

Bake ‘N Switch is een multiplayer party game die je wellicht wat doet denken aan Overcooked. Net zoals daar speelt het zich af in een kleurrijke wereld vol schattig uitziende dingen, maar waar Overcooked zich focuste op het bereiden van maaltijden focust Bake ‘N Switch zich op brood. Maar geen normaal brood, oh nee. Bake ‘N Switch speelt zich af in een wereld bevolkt door een soort van deegwezens, en het is aan jou als bakker om deze samen te voegen (door ze elkaar te laten opeten) om vervolgens in de oven te gooien. Het klinkt misschien wat luguber, maar zo is het absoluut niet bedoeld. Bake ‘N Switch straalt een heerlijk schattige en chaotische cartoon sfeer uit, wat natuurlijk DE ingrediënten voor een goede multiplayer game zijn. Maar is dat ook zo? Wij kregen alvast de kans om deze game uit te proberen, maar wel de beta versie op de PC. Deze preview is dus ook gebaseerd op de beta Steam-versie.

Beta-versie

Het eerste wat opvalt aan de game is dat deze nog niet helemaal af is. Dat wisten we al ( want beta-versie), maar het maakt het wat moeilijk om de game een goede beoordeling te geven. Zo heeft de game momenteel nog veel last van grafische glitches en zijn de animaties ook nog niet allemaal af. De beloningen voor gehaalde levels ontbreken nog, plus verscheidene aangekondigde spelpersonages zijn nog niet geïmplementeerd. De game is verder gelukkig prima speelbaar.

Bake ‘N Switch heeft momenteel twee verschillende spelmodussen. Je hebt co-op, waarbij je levels doorloopt die steeds moeilijker worden, en versus, een mode waar je simpelweg meer punten dan je tegenspelers probeert te scoren. Co-op heeft hierbij momenteel overduidelijk de voorkeur. Niet alleen heeft deze simpelweg VEEL meer levels (Co-op mode is een storymode, compleet met wereldmap a la mario en een groeiende learning curve. Versus heeft 5 maps om het op uit te vechten), maar er zit zelfs een verhaal in verstopt, compleet met bossbattles en een verklaring over wat de deegmonsters zijn en waarom je ze bakt.

Het leven van een bakker.

De gameplay is in eerste instantie aardig simpel. Iedere speler kiest een bakker. Momenteel zitten er 4 bakkers in de game, welke allemaal kunnen dashen, slaan en met deeg gooien. Daarnaast heeft iedere bakker zijn eigen unieke speciale vaardigheid. De game begint verder simpel: in het eerste level loopt er nog maar één soort deegmonster rond, welke eruit ziet als een dikke corgi. Je kan deze oppakken en gooien, en als je ze op een ander gooit wordt hij groter. Uiteindelijk zul je hem in de oven moeten gooien, waar hij gebakken wordt en je er een aantal punten voor krijgt. Naarmate je meer levels vrij speelt zul je echter zien dat dit proces steeds ingewikkelder wordt. Zo worden er meer soorten deeg monsters geïntroduceerd, verschillende smaken brood (waar je de deegmonsters in moet gooien voordat je ze bakt) en worden de ovens achter obstakels gezet waardoor je goed moet samenwerken om op tijd genoeg punten te verzamelen. Vanaf dat moment is het ook zo dat de oven aangeeft wat gebakken moet worden, en als je er iets verkeert in gooit ontploft hij. Daarnaast zijn er natuurlijk ook vijanden. Groene en blauwe stukken “rot” (weergegeven als slijmerige blobs) zitten achter de deegmonstertjes aan en eten ze op als ze ze te pakken hebben. Ook kunnen ze ervoor zorgen dat jij niet meer kan bewegen, en is er zelfs één vijand die de deegmonsters infecteert. Hoewel je in het begin het idee hebt dat je het spel ook wel in je eentje kan spelen, zul je al snel zien dat je echt moet samenwerken. Het overgooien (en vangen) van de deegmonters wordt op een gegeven moment echt belangrijk, en ook het goed gebruiken van de speciale vaardigheden wordt noodzakelijk om levels te halen. Zo was ik bijvoorbeeld een bakker die als speciale vaardigheid vuurhandschoenen had. Hiermee bakte ik automatisch deegmonsters zonder ze in de oven te doen. Door deze op het goede moment te gebruiken zorgde ik er meer dan eens voor dat we net op tijd genoeg punten hadden!

Versus

Daarnaast heb je versus, die iets makkelijker in elkaar steekt. Daarin speel je namelijk zo ongeveer hetzelfde spel als in Co-op, maar speel je nu tegen elkaar. De oven geeft nog steeds aan welk brood gebakken moet worden en je krijgt er nog steeds punten voor, maar nu op naam. Een leuke toevoeging is dat je elkaars brood kan verpesten. Door de verkeerde order in de oven te gooien terwijl je tegenstander iets aan het bakken is ontploft de oven en zal hij punten verliezen. Het wordt hierdoor een stuk moeilijker om daadwerkelijk punten te halen (iedereen blijft maar brood in elkaars oven gooien), maar het zorgt in ieder geval voor een vrolijke chaos. En dat is uiteindelijk toch wat je wilt met zo’n party game.

Verplicht met vrienden.

Het enige jammere is momenteel dat je perse met je vrienden moet spelen. Goed, het is een multiplayer game, maar party game Overcooked had bijvoorbeeld de mogelijkheid om met een druk op de knop tussen verschillende koks te wisselen, waardoor je het spel ook in je eentje kon doen. Dit is met Bake ’n Switch momenteel niet mogelijk. Of je speelt het offline couch co-op, of online met je vrienden. Daarnaast kan de besturing enigszins stroef aanvoelen. Je personages lopen een stuk langzamer dan je zou willen, waardoor je eigenlijk constant de dash aan het spammen bent. Aangezien het in latere levels echter ook belangrijk wordt om te kijken waar je loopt (je kunt van het level afvallen), vraag ik me af of dat daadwerkelijk de bedoeling is.

Voorlopige conclusie

Met de gameplay zit het momenteel wel snor. Hoewel de besturing wat stroef aanvoelt is het concept leuk, en de vele nieuwe dingen die langzaam worden geïntroduceerd houden het simpele concept interessant. De game heeft daarnaast momenteel al een TON aan content in co-op, en het is nog niet eens af! Zo is het bijvoorbeeld al duidelijk dat er bij launch nog twee extra personages zullen zijn (Sage en Salt.. ja, de bakkers hebben allemaal namen van kruiden en specerijen), een nieuwe wereld met 50 extra levels, en drie nieuwe deegmonsters! De game ziet er daarnaast heerlijk schattig uit, en ook de versus mode is genieten. Ook ben ik zeer benieuwd wat de “rewards” zijn die je aan het eind van het level krijgt. Ik kan dan ook niet wachten tot de volledige versie!