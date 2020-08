Ga op avontuur met Marisa in The Girl from Arkanya

Het regent goud!

Marisa is een avonturier die van schatten houdt en daarmee de diepste tombes en kerkers verkent. Samen met haar capibara reist ze wereld rond, opzoek naar de grootste schatten van het land en daarmee de beste schatten jaagster van de wereld te worden.

Momenteel is The Girl from Arkanya nog in ontwikkeling voor de Nintendo Switch. De ontwikkelaar van het spel, Arkanya games, kondigde aan dat het spel ergens in 2021 zal uitkomen. Hierbij geven ze aan dat je het spel het beste kunt omschrijven als een ”zelda-achtige schatten jager game”

Help jij Marisa mee op haar reis vol met schatten? Bekijk dan snel de trailer van The Girl from Arkanya hieronder:

Het spel zit momenteel nog in de Kickstarter, als je deze wilt steunen kun je deze hier terugvinden.