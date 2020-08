[Preview] Ary and the Secret of Seasons

Ontdek Valdi en puzzel jouw weg naar het winterkasteel.

Ary and the Secret of Seasons komt in september onder andere naar de Nintendo Switch. Wij kregen nu alvast de kans de game uit te proberen. Deze preview is gebaseerd op de PC-versie van de game.

Ary and the Secret of Seasons is een avonturenspel waarbij je in de huid krijpt van Ary, de nieuwe beschermer van de winter. Ary is een meisje dat in een gezellig dorpje woont met haar ouders, tot dat er een einde komt aan haar vredige bestaan. Haar broer Fynn is verdwenen, en op het moment dat ze zijn zwaard afpakt van een vijandige hyena, beseft ze zich dat haar taak is om weer orde in de chaos te scheppen. Wanneer het geliefde dorpje Yule net als de omliggende omgeving genaamd Valdi geraakt wordt door een aanval waardoor de winter verdwijnt, gaat ze op zoek naar haar vaders winterkristal. Haar doel is om zo deel te kunnen nemen aan de bewakers vergadering. Dit doet ze allemaal verkleed als haar broer Fynn en dat is waar het avontuur start.

Puzzelend Valdi ontdekken

Bij de start van het spel leer je de winterkristal te gebruiken, welke je onder andere gebruikt om puzzels op te lossen. Zo moet je onder andere bedenken dat er wel eens een ijsblok opgeschoven moet worden om als opstap gebruikt te kunnen worden, en heb je ook nog een beetje vaardigheden nodig om snel van plateau naar plateau te springen. Naast de actie van het verslaan van tegenstanders (voornamelijk blobs en hyenas) heb je dus ook inzicht en reactievermogen nodig. Ary is daardoor een uitdagend spelletje die niet snel verveeld.

De kracht van de vier seizoenen

Hoewel Ary start met het verkrijgen van de kracht van winter, zal ze in het spel alle vier de seizoenen verzamelen. De kracht van elk seizoen moet op een juiste wijze gebruikt worden, en hier wordt je naarmate het spel vordert steeds handiger in. Op het einde van het spel heb je wel alle krachten, maar die heb je al goed moeten trainen voor dat moment.

De looks van Ary

Het spel ziet er vanaf het eerste moment heel lief en mooi uit, de omgeving is prachtig en er is duidelijk goed nagedacht om een bepaalde stijl na te leven. Zo nu en dan begint de omgeving een klein beetje te vervelen omdat veel op elkaar lijkt, maar precies op dat moment kom je weer in een andere omgeving terecht. Het geluid is erg toepasselijk bij het spel.

Besturing

Ik zal maar gelijk eerlijk met jullie zijn, een preview doen van een spel op de pc was wel even een uitdaging voor een gamer die eigenlijk enkel een controller bestuurt. Hierdoor waren sommige uitdagingen wel lastig, zoals heel snel van het ene op het andere plateau springen en tegelijk de camera draaien met de muis. Ook zijn er hier en daar nog een paar stukken waar hopelijk wat aan geschaafd wordt, zoals wanneer je je camera draait en daardoor midden in een balk staat bijvoorbeeld.

Voorlopige conclusie

Ary and the Secret of Seasons belooft een erg mooi avonturenspel te worden. Door de verschillende elementen zoals puzzelen, strategie en vaardigheden gaat het ook niet snel vervelen. Het verhaal is leuk en je leert steeds meer over jouw krachten des te verder je in het spel komt. Grafisch is het spel erg mooi gemaakt en het geluid past goed bij deze stijl. Je leert de omgeving Valdi goed kennen, al lijken sommige stukken in de omgeving wel een beetje op elkaar. Voordat hij naar de Nintendo Switch komt zal er hopelijk hier en daar nog wel wat bijgewerkt en geschaafd worden aan de vormgeving, besturing en de camera. Wat Ary tot nu toe heeft laten zien is echter wel veelbelovend. Ik ben dan ook zeer enthousiast om de review over een tijdje te mogen schrijven.