Pikmin 3 Deluxe aangekondigd

Ga komende oktober op pad met Pikmin. Pikmin 3 komt namelijk naar de Nintendo Switch.

In 2013 verscheen na lang wachten een gloednieuw deel in de Pikmin-serie voor de Wii U. In dit spel moest je een nieuwe, maar toch vertrouwde wereld verkennen. Op deze wereld was het jouw team hun taak om met behulp van de Pikmin voorraden te verzamelen. Deze heb je namelijk nodig om jouw eigen wereld te redden. Vandaag heeft Nintendo bekend gemaakt dat dit bijzondere avontuur de overstap maakt naar de Switch. Op 30 oktober zal namelijk Pikmin 3 Deluxe uitkomen.

Voor nieuwkomers is dat natuurlijk geweldig, maar ook aan de Wii U-eigenaren die het spel hebben gespeeld is gedacht. Zo kan namelijk het hele spel in multiplayer co-op gespeeld worden. Daarnaast zijn er nieuwe zijmissies en is alle DLC bijgevoegd. De zijmissies zullen een proloog en epiloog bevatten met oude bekenden in de serie. Je zult namelijk in deze missies de planeet PNF-404 verkennen met Olimar en Louie. De hoofdpersonages uit de eerste delen.

Mocht je het te makkelijk of te moeilijk vinden dan heeft Deluxe niet alleen nieuwe moeilijkheidsniveaus, maar ook opties voor tips en lock-on-targeting. Zo kun je het spel makkelijker of moeilijker maken naar jouw wensen.