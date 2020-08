Het boek “The Art of Shantae” wordt mogelijk dit jaar uitgegeven

Lees hier alle informatie over het boek die we momenteel hebben!

Toen er in 2017 werd aangekondigd dat het boek “The Art of Shantae” in 2018 op de markt zou komen, waren vele fans door het dolle heen. Helaas is het boek, tot op de dag van vandaag, nooit uitgekomen en zitten we nogsteeds met lege handen. Toch lijkt er nu wel weer een lichtpuntje aan het einde van de tunnel te zijn.

Op het Amerikaanse Amazon is namelijk een pagina tevoorschijn gekomen over het boek “The Art of Shantae”. Op deze pagina is te zien dat dit boek een harde kaft heeft en maarliefst 224 pagina’s bevat. Ook is daar te zien dat het boek 1 december 2020 uitkomt.

Ondanks dat deze pagina zeer waarschijnlijk bevestigd dat het boek daadwerkelijk dit jaar op 1 december uitkomt, zullen we het jullie ook nog laten weten als dit officieel naar buiten komt. Mocht je het boek “The Art of Shantae” alvast vooraf willen bestellen, dan kan dat via dit linkje.