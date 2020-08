Een gestolen steen, een mysterieus hotel en bizarre personeelsleden...

Hotel Sowls is een avontuurlijke game gemaakt door Studio Sott. Het spel maakt gebruik van het point-and-click mechanisme en biedt een mysterieus verhaal. Wie weet lukt het jou de geheimen van Hotel Sowls te ontrafelen. Ben je benieuwd hoe dit spel uitpakt? Lees dan deze review.

Hotel Sowls

In het spel kruip je in de huid van een farmacoloog. Hij is op zoek naar een mysterieuze steen om zo een goed medicijn te ontwikkelen, zo goed dat je er een Nobelprijs mee kan winnen. Na lang zoeken heeft hij die gevonden en besluit een overnachtingsplaats te zoeken. Hij komt terecht bij een hotel in de Sowls-regio. Nadat je wakker wordt van de eerste nacht, valt het je op dat je steen is gestolen. Je hebt vijf dagen om deze steen terug te vinden in deze unieke artstijl!

De artstijl van het spel is behoorlijk uniek te noemen. Ik heb nog nooit eerder een spel gezien in deze stijl. Het grootste gedeelte van de voorwerpen en meubels zijn in zwart-wit. Dat ziet er vooral eng uit, maar de karakters daarentegen zien er weer schattig, maar onnozel uit. Ook het hoofdpersonage ziet er heel simpel uit.

Ook de besturing is uniek, maar dan wel in minder positieve zin. Je bestuurt met de linker joy-stick je personage en met de rechter joy-stick een cursor. Dit pijltje gebruik je om interacties uit te voeren, bijvoorbeeld om met mensen te praten, of voorwerpen op te pakken. Deze besturing is echter vrij onhandig. Ik ben gewoon gewend om naar iets te lopen, op de A-knop te drukken en iets te zien. Je moet in dit spel dus met een tweede joy-stick hetgeen selecteren. Nu snap ik dat er sommige dingen zijn waar je poppetje niet bij kan komen, maar in het overgrote gedeelte is dit irritant.

Zoals ik al zei heb je vijf dagen om er achter te komen wie de steen heeft gestolen. Gelukkig tikt de tijd niet als je gewoon het hotel aan het verkennen bent; de tijd gaat verder naarmate je verschillende acties hebt gedaan. Ik zal natuurlijk niet veel van de game verklappen, het is leuker om de puzzel zelf op te lossen. Vooral als er ook acht verschillende eindes zijn, met een hoofdeinde. Na het uitspelen van het spel kun je het dus nog een keer proberen om nog meer te weten te komen van het verhaal.

Audiovisueel

Het is een understatement als je zou zeggen dat Hotel Sowls er anders uit ziet dan andere spellen. De grafische stijl is echt erg uniek, ik heb nog nooit zoiets gezien. De stijl past goed bij het type spel; een vreemde sfeer wordt zo versterkt. Het spel ziet er goed uit op de Nintendo Switch. De muziek past goed bij de game en draagt bij aan de sfeer.

Conclusie

Hotel Sowls is een leuke game als je op zoek bent naar een mystery-game. De game is niet duur, namelijk €7,29, maar weet toch wel een stukje kwaliteit neer te zetten. Daarentegen voelt de besturing irritant aan, gezien je een aparte cursor moet bedienen. Mocht je de besturing niet erg vinden, kun je altijd opnieuw in de game duiken. Je hebt namelijk acht verschillende eindes. Het spel weet je lang zoet te houden. Voor de mystery-fans is het een leuke game.

Cijfer: 7,6