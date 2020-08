Krijgt No More Heroes een remake op de Switch?

Mogelijk kunnen fans deze oude Wii-titel binnenkort herbeleven.

No More Heroes 3 is momenteel volop in ontwikkeling voor de Nintendo Switch maar het is al flink wat jaren terug dat het origineel verscheen. In 2008 kwam No More Heroes naar de Nintendo Wii, waarna een tweede deel enkele jaren later ook op de Wii verscheen. Nu lijkt het erop dat het origineel een remake krijgt.

De website Gematsu heeft namelijk een rating van No More Heroes door het Taiwan Digital Game Rating Committee ontdekt. Een gemaakte screenshot daarvan zie je hieronder. Opmerkelijk is dat de rating voor de originele No More Heroes uit 2008 voor de Wii is, echter staat er nu als platform ‘Switch’. Verdere details ontbreken nog en vooralsnog is er niets bevestigd.

Zou jij een remake van No More Heroes een remake op de Switch willen zien? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.