[Special] Bouwen en spelen met LEGO Super Mario

Lees hier alles over de LEGO Super Mario startset, de Boomer Bill Spervuur uitbreidingsset en het Bouw-Mario pak en onze ervaringen hiermee.

Vroeger als kind waren er twee dingen die ik helemaal fantastisch vond, namelijk LEGO en Super Mario-spellen. Toen in maart werd aangekondigd dat LEGO en Nintendo gingen samenwerken om verschillende LEGO Super Mario-pakketten op de markt te brengen, was dat dan ook een droom die voor mij uitkwam. Inmiddels ligt LEGO Super Mario dan eindelijk in de schappen en dankzij LEGO Benelux konden wij deze uitgebreid testen. In deze special neem ik de LEGO Super Mario startset, uitbreidingsset Boomer Bill Spervuur en het Bouw-Mario Pak met jullie door.

LEGO Super Mario startset

Laten we beginnen bij het begin, de LEGO Super Mario startset. Deze heb je namelijk ten alle tijden nodig, omdat alleen in dit pakket onze geliefde loodgieter Mario te vinden is. Voordat je met deze set aan de slag kunt gaan, kun je in de handleiding zien hoe je LEGO Mario van batterijen kunt voorzien. Dit alles ontdek je aan de hand van duidelijke afbeeldingen. Hiervoor heb je een kleine kruisschroevendraaier nodig en twee AAA-batterijen. Deze zul je er nog wel los bij moeten kopen, omdat deze batterijen niet in de doos zitten. Daarna zul je de officiële LEGO Super Mario app moeten downloaden op jouw smartphone of tablet, maar daarover kun je later meer over lezen.

Op de doos is gelukkig duidelijk aangegeven dat je een gratis app moet downloaden en dat de twee AAA-batterijen niet zijn inbegrepen. Verder is er op de doos te zien wat er precies in deze set zit en wat je allemaal met LEGO Mario kunt doen. Zoals jullie vast wel weten is geen één Mario-level compleet zonder begin, een Goomba, een vraagtekenblok en natuurlijk een eindvlag. Deze voorwerpen zitten dan ook inclusief decoratie, verbindingsstukken en Bowser Junior in deze startset.

Met de voorwerpen die ik zojuist opnoemde kun je dan eindelijk beginnen met het maken van je eigen eerste level. Zelf ben ik iets langer dan één uur bezig geweest met het in elkaar zetten van alle onderdelen, mede doordat ik even met de app op weg moest komen. Daarna kon ik met alle verbindingsstukken en decoratie aan de slag voor het met het maken van mijn eerste level. Hierin kan natuurlijk iedereen volop zijn creativiteit kwijt, waardoor elk level anders én geweldig is op zijn eigen manier.

Omdat het level van LEGO gemaakt is, kun je het ten alle tijden aanpassen hoe jij maar wilt. Dit zorgt voor variatie tijdens het spelen en dit houdt het natuurlijk ook interessant om met LEGO Mario bezig te zijn. De naam van dit pakket zegt het al wel een beetje, het is echt een startset. Dit wil absoluut niet zeggen dat je er geen plezier mee kan hebben of dat de levels niet kunnen variëren, integendeel juist. Maar toch kun je met slechts één uitbreidingspakket of een ander outfit voor LEGO Mario jouw level al een stuk interessanter maken.

Maak kennis met LEGO Mario

LEGO Mario zit vol met uitdrukkingen, geluiden en sensoren. Dit brengt onze geliefde loodgieter echt tot leven. Je merkt dan ook dat er veel aandacht in LEGO Mario is gestoken, iets wat goed naar voren komt omdat LEGO Mario op vrijwel alles reageert. Door de sensoren die in hem zitten weet LEGO Mario precies wanneer hij loopt, springt en op welk kleur blokje hij staat. LEGO Mario komt niet alleen door de uitdrukkingen op zijn gezicht en buikje tot leven, maar ook door de muziek en gepraat.

Deze vele uitdrukkingen kunnen variëren van blij naar bang en duizelig zijn, maar ook kan LEGO Mario alle kanten op kijken plus nog veel meer, iets wat leuker is om zelf te ontdekken. Doordat de stem van Mario en het geluid dat uit zijn lichaampje komen aanwezig zijn, geeft dit nog een levendiger effect. LEGO Mario zal zelfs in slaap vallen als je een tijdje niet met hem speelt, super schattig én goed voor de batterij.







Tot mijn verbazing vond ik LEGO Mario een mooi gewicht hebben en, ondanks dat ik zelf geen hele grote handen heb, toch nog best wel groot. Door zijn gewicht en grootte is het fijn om LEGO Mario vast te houden en mee te spelen. Ook merk je hierdoor dat onze loodgieter van zeer goede kwaliteit is. Daarnaast kun je trouwens meteen je eigen level gaan spelen zonder dat je lang op je grote vriend hoeft te wachten. Als je LEGO Mario namelijk pakt en aan zet, kun je binnen 3 seconden al aan de slag.

It’s a me, Builder-Mario!

Als extra outfit voor mijn Mario heb ik het bouw-Mario pak. In dit kleine doosje zit een geel helmpje, een gele broek met een bruine riem daarop geprint en, in tegenstelling tot de grote pakketten, een papieren bouwinstructie. Deze bouwinstructie is trouwens ook gewoon te bekijken in de applicatie, waar we later op terug komen.

Met deze outfit, welke is geïnspireerd door Super Mario Maker, kun je omhoog springen en snel naar beenden stompen. Als je dit doet krijg je extra munten. Hier houden de functionaliteiten van dit extra pak jammer genoeg wel op. Echter is het bijvoorbeeld wel mogelijk, omdat vele LEGO steentjes op elkaar geklikt kunnen worden, om het helmpje bijvoorbeeld op Bowser Junior te zetten. Dit kan dan eventueel een grappige wending aan jouw level geven.

Maar hoe weet LEGO Mario welk pak hij op dat moment aan heeft? Onze elektronische vriend heeft zes pinnetjes op zijn buikje zitten. Het outfit heeft daarentegen aan de binnenkant van de broek uitstekende stukjes plastic. Door deze uitstekende stukjes plastic worden er bepaalde pinnetjes op LEGO Mario zijn buik ingedrukt. Hierdoor weet hij precies welke outfit hij aan heeft.

Boomer Bill Spervuur uitbreidingsset

Zoals op de bovenkant van deze doos te zien is staan de Super Mushroom, Shy Guy en de Boomer Bill centraal in deze set. Dit zijn dan ook de objecten waarmee Mario kan communiceren, al wordt het draaiende platform wat onder de zwevende Boomer Bills zit hier niet besproken. Deze staat dan ook groot op de voorkant van de doos. Net zoals bij het bouwpak is ook hier weer op de doos goed aangegeven dat LEGO Mario niet in deze set zit. Dit is duidelijk gemaakt door Mario wat doorzichtig te maken en doormiddel van tekst.

In tegenstelling tot het startset bevat deze Boomer Bill Spervuur uitbreidingsset flink wat minder zakjes, namelijk maar twee, waarvan er nog één klein extra zakje in de 2de zak zit. Toch betekent dit niet dat het in elkaar zetten van deze set zo gebeurt is. Ik heb er alsnog ongeveer 45 minuten voor vrij moeten maken. Dit heb ik uiteraard met veel plezier gedaan, want wie wilt er nou niet een nog groter level maken?

Met deze leuke uitbreidingsset voeg je extra uitdaging toe aan het al bestaande startset. Het platform wat onder de Boomer Bills staat, waar ik het net al eventjes over had, zorgt voor een leuke extra spanning in je level. Dit platform heeft namelijk twee kanten, een gladde kant waar LEGO Mario vanaf kan glijden voor de ervarene spelers, en een kant waar LEGO Mario stevig op kan staan voor de wat jongere kinderen. Door de streepjescode, die op beide kanten staan, wordt er ook nog eens een spannend muziekje afgespeeld voor wat extra sensatie. Pas wel op dat je er niet vanaf wordt geduwd door de Boomer Bills, want anders heeft LEGO Mario pijn. Al is daar natuurlijk een oplossing voor.

In deze uitbreidingsset zit namelijk ook een Super Mushroom. Wie kent ‘m niet? Door deze power-up kan LEGO Mario, net zoals in de games, een extra klap weerstaan. Toch gaat dat in het LEGO-level iets anders. Als je namelijk te lang op een rood blokje staat, door LEGO Mario gezien als lava, raak je deze power-up kwijt. Hetzelfde gebeurt als je ergens vanaf valt. Ondanks dat er dan verder niks ernstigs gebeurt, als je deze paddestoel niet opeet, zie en hoor je toch aan LEGO Mario dat hij het dan niet heel prettig vind.

LEGO Super Mario applicatie

Nee hoor, ik was ‘m zeker niet vergeten. We gaan het nu eindelijk hebben over de officiële begeleidende LEGO Super Mario app. Omdat er in de doosjes geen bouwinstructies zitten heb je een applicatie nodig, welke beschikbaar is voor Android en IOS-apparaten. Als de app van ruim 700mb dan eindelijk gedownload is, wordt je gegroet met een introductie filmpje. In deze trailer zijn er een aantal dingen te zien die je met LEGO Mario kunt doen. Als deze korte video is afgelopen wordt er gevraagd LEGO Mario via Bluetooth te verbinden met jouw apparaat. Nadat dat allemaal geregeld is heeft onze vriend nog een kleine update nodig, waarnaar je aan de slag kunt gaan met jouw LEGO-sets en natuurlijk ook de applicatie.

Het eerste wat je in de app te zien krijgt is een in elkaar gezette LEGO Super Mario startset. Dit is omdat, ik kan het niet vaak genoeg vermelden, je de startset nodig hebt om aan de slag te kunnen gaan met de rest van de pakketten. Als je op het bouwwerk in de applicatie klikt wordt je naar de bouwinstructies begeleidt. Uiteraard begin je bij stap 1, waar je Mario stap voor stap in elkaar gaat zetten. Als dat eenmaal is gebeurd kun je twee filmpjes kijken, waarin te zien is hoe je met Mario kunt lopen en springen. Dit wordt in principe bij elk nieuw onderdeel uitgelegd, wat de app heel eenvoudig en kindvriendelijk maakt.

Ik moet wel zeggen dat zo’n digitale 3D-bouwinstructie toch wel erg handig is. Je kan het bouwwerk, waarmee je op dat moment bezig bent, namelijk 360 graden ronddraaien. Dit houdt dus in dat je heel precies kan zien waar je een bepaald LEGO steentje moet plaatsen. Hier kon ik vroeger, met een papieren bouwinstructie, soms wel eens moeite hebben.

Mocht je trouwens een extra uitbreidingsset hebben gekocht of een ander outfit, dan kun je deze zeer gemakkelijk toevoegen door op het knopje rechtsboven te klikken. Hier krijg je een menu te zien waar alle beschikbare LEGO Super Mario-sets te zien zijn. Je hoeft dan alleen nog maar het door jouw gekozen pakket te zoeken en daar op te klikken, zodat je bij de bouwinstructies terecht komt.

Als laatste kun je in de app het totaal aantal verzamelde munten zien, maar ook het batterij percentage van LEGO Mario, foto’s maken van je creatie en meedoen aan de wekelijkse uitdaging. Doordat deze uitdagingen er zijn, wordt je elke week gemotiveerd om aan de slag te gaan met LEGO Mario en een nieuw level te maken. Hiervan kun je dan uiteindelijk een foto maken en deze delen met andere bouwers over heel de wereld.

Conclusie

De LEGO Super Mario-sets die ik heb mogen uitproberen hebben mij positief verrast. LEGO Mario zit vol met allerlei uitdrukkingen en geluidjes, waardoor onze geliefde loodgieter echt tot leven komt. Het was even wennen om geen papieren bouwinstructie vast te hebben, maar het ronddraaien van bouwwerken in de applicatie is toch wel erg handig. Als je een groter en spannender level wilt creëren zul iets dieper in de buidel moeten tasten, maar dat is het zeker waard. Ik zou zeggen, als je net als mij een LEGO- en Mario-fan of verzamelaar bent, is het zeker de moeite waard om eens naar deze sets in deze serie te kijken.