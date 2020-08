[Review] Tiny Racers

Wanneer een spel een glimlach op je gezicht weet te brengen is niet altijd positief.

Toen er een mogelijkheid kwam om de nieuwe Nintendo Switch-titel Tiny Racers te reviewen, leek dat mij een leuke kans om misschien wel weer de herinneringen van vroeger aan spellen als Micro Machines op te halen. Het rondscheuren met miniatuurautootjes op de meest gekke tracks vond ik altijd best wel leuk, maar dan moet de gameplay natuurlijk wel werken…

Simpel maar doeltreffend of simpel en..?

De opzet van Tiny Racers is eenvoudig. Je rijdt met kleine miniatuurwagens op verschillende grote parcours met het ultieme doel om telkens eerste te worden. In totaal zijn er 15 verschillende banen om op te racen waarvan je het grootste gedeelte moet ontgrendelen in de championship mode. Het feit dat de ontwikkelaar ervoor heeft gekozen om juist de leukste banen tot het laatste te bewaren, vond ik meteen al een aparte keuze. Zeker omdat het unlocken ervan helemaal niet zo makkelijk is. En dat komt niet zozeer omdat het spel een goede moeilijkheidsgraad biedt, de game zit vol met bugs en heeft te maken met extreem slechte physics.

Een glimlach van…

En dat brengt mij meteen op het moment waarbij het spel voor het eerst een grote glimlach op mijn gezicht wist te toveren. Auto’s reageerde zo slecht en de physics zijn zo belabberd, dat het regelmatig echt lachwekkend is. Wanneer je met je auto aan het rijden bent dan lijkt besturing nog best mee te vallen, tot het moment dat je merkt dat jouw auto soms zomaar van de baan schiet of naar rechts knalt alsof een onzichtbare golfstick ‘m wegslaat. Ook wanneer je een andere tegenstander raakt, reageert je auto soms bizar vreemd. De gekste momenten zijn wanneer je bijvoorbeeld over een houten brug rijdt, en het spel blijkbaar denkt dat er een stuk van de brug kapot is en je auto in een keer over de kop schiet. Die brug is natuurlijk niet kapot, maar het is dan nog de enige verklaring waarom je auto zo zou kunnen reageren. Ook blijft je auto regelmatig ‘hangen’ op een object waar je overheen moet rijden en zo zijn er veel te veel voorbeelden van dingen die de game slecht speelbaar maken.

Gelukkig is er wel een functie om je auto weer terug op de baan te zetten wanneer deze weer één van die onlogische capriolen uithaalt. Het spel speelt zo vreemd dat je bijna gaat denken dat de ontwikkelaars op het laatste moment deze functie hebben toegevoegd, om er in elk geval voor te zorgen dat spelers nog door kunnen racen wanneer een auto weer ergens op een verkeerde plek belandt. Natuurlijk hebben we hier niet met een serieuze race titel te maken maar dit neemt niet weg dat de besturing en de physics echt zo slecht zijn dat het niet leuk is om te spelen.

Ook op audiovisueel gebied is het niet al te best. Waar jouw eigen auto en de omgeving vlak rondom jouw auto er nog mooi uitzien, wordt het spel een grote waas wanneer je iets vooruit kijkt. Het lijkt werkelijk alsof je door een bril met verkeerde glazen kijkt, iets wat onbegrijpelijk is gezien dit spel grafisch absoluut niet heel zwaar is. Ook het gevoel van snelheid is ver te zoeken en de vrij matige muziek kan het geheel helaas niet echt verbeteren.

Valse hoop

Compleet onverwachts kwam ik er in de instellingen achter dat het spel verschillende standen heeft voor de graphics. Aanvankelijk stond deze op de batterij besparende stand dus was ik erg benieuwd toen ik erachter kwam dat er ook zelfs een ultra mode was. Weliswaar zou de batterij van de Nintendo Switch dan minder lang meegaan, de graphics zouden er dan wel beter van moeten worden. Ik kan je echter met alle geruststelling adviseren dat je het spel net zo goed op de batterij besparende stand kan spelen. Op iets scherpere beelden na, verandert er namelijk helemaal niks.

Natuurlijk kan ik deze review nog uitgebreider maken en vertellen over de lokale multiplayer mode en de latere levels die best wel leuk in elkaar zitten, maar het spel is dat simpelweg niet waard. Het idee is leuk, de levels best aardig bedacht, maar het spel op te veel momenten helaas slecht speelbaar. Natuurlijk moeten we niet vergeten dat we hier met een spel van net geen €10 te maken hebben, maar zelfs voor dat bedrag mag je echt meer verwachten. In het zeer onwaarschijnlijk geval dat dit spel vervolg gaat krijgen, zou dat met een aantal grote verbeterpunten nog best leuk kunnen worden!

Eindcijfer 3,9