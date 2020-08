Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je maarliefst 5.6 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 32 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel gigabyte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, Aokana – Four Rhythms Across the Blue, maarliefst 5.6 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Alphadia Genesis, maar 136 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die volgende week allemaal in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Aokana – Four Rhythms Across the Blue – 5.6GB

Titan Glory – 5.0GB

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth Infinite Combate – 4.7GB

Nexomon: Extinction – 2.6GB

Frontline Zed – 2.5GB

Bite the Bullet – 2.4GB

Giraffe and Annika – 2.2GB

OkunoKA Madness – 2.0GB

Aery – Broken Memories – 1.4GB

Darkestville Castle – 1.4GB

Peaky Blinders: Mastermind – 1.4GB

Memory Lane – 1.1GB

City Bus Driving Simulator – 679MB

The Ambassador: Fractured Timelines – 538MB

Escape From Tethys – 499MB

Ultra Foodmess – 423MB

Mystery Mine – 279MB

Drink More Glurp – 274MB

Regina & Mac – 215MB

RogueCube – 152MB

Alphadia Genesis – 136MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn benieuwd!