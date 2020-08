Nieuwe informatie over Pokémon Unite gelekt

Er zijn nieuwe beelden gelekt welke ons voorzien van nieuwe informatie.

Pokémon Unite werd eerder dit jaar aangekondigd en gaat een MOBA game worden. In deze strategiegame is het doel om als team verschillende paden te betreden en op elk pad de tegenstander zo ver mogelijk terug te dringen en mogelijk hun basis te veroveren. De game zal niet alleen naar de Nintendo Switch komen, maar ook naar smartphones. Zoals de meeste games in dit genre zal ook Unite free-to-start worden.

Nog lang niet alles is over deze aankomende titel onthuld, maar er is nu wel nieuwe informatie naar buiten gekomen door enkele afbeelden die zijn gelekt. Zo weten we nu dat er Pokémon uit Sword & Shield in het spel aanwezig zullen zijn. Ook is het mogelijk om jouw trainerspersonage aan te passen door middel van. Door verschillende leagues te spelen moet je deze kostuums kunnen verkrijgen.

De gelekte afbeeldingen kun je hieronder bekijken. Tot nu is van deze Pokémon bekend dat ze in Unite aanwezig zijn:

Greninja

Blastoise

Venosaur

Lucario

Machamp

Gengar

Clefable

Charizard

Pikachu

Snorlax

Wigglytuff

Slowbro

Talonflame

Zeraora

Bron: Nintendo Everything,