Pathea Games geeft eerste kijkje nieuwe titel ”Ever Forward”

Confronteer je verleden

Pathea Games, ontwikkelaar van o.a My Time At Portia, is bezig met het maken van een nieuwe 3D-platformer genaamd Ever Forward.

In het spel speel je als Maya, een meisje die vast zit in een wereld die bestaat tussen realiteit en verbeelding. Om een weg terug naar de realiteit te vinden, word ze geconfronteerd met haar vergeten duistere verleden. Los puzzels op en leg de puzzelstukjes van haar verloren geheugen weer bij elkaar. Het is echter de vraag of Maya hier klaar voor is.

Bekijk de gameplaybeelden van Ever Forward hieronder:

Het spel staat gepland voor deze winter