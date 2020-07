Aya Kyogoku, regisseur van Animal Crossing: New Horizons, wordt weggepest van Twitter

Ze verwijderd na een lange lijst van negatieve reacties haar Twitter account

Animal Crossing: New Horizons is al even uit en bestaat tot een van de beste Nintendo Switch titels tot nu toe. Daarbij heeft het spel maandelijkse updates waarbij het spel steeds een nieuw stuk content krijgt die het spel fris en fruitig houdt. Helaas is niet iedereen even geduldig en vinden het acceptabel om de ontwikkelaars/regisseur van het spel via sociale media uit te schelden.

Dit is wat er helaas is gebeurd bij Aya Kyogoku. Aya is de manager van No 5, het bedrijf die naast de Animal Crossing serie ook aan de Splatoon en Wii Sports games series werkt. Na een lange lijst van negatieve reacties, met onder andere doodsbedreigingen, verwijdert ze haar Twitter.

Hieronder kun je de wat van de minder heftige reacties bekijken.

