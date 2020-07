[Review] Fairy Tail

Eén van de bekendste anime-series maakt eindelijk de stap naar consoles.

Toen in augustus 2006 het eerste manga hoofdstuk verscheen van de manga Fairy Tail konden weinig mensen voorzien wat een succes het werd. En terwijl de Manga in 2017 afliep, kwam de anime pas 2 jaar later tot zijn einde. Door de populariteit is er ondertussen echter alweer een spin-off vervolg van de serie. Voor Koei Tecmo was er dus reden genoeg om een spel uit te brengen. In deze RPG volg je de avonturen van verschillende leden van de Fairy Tail gilde.

Het verhaal

Niet iedereen is natuurlijk bekend met het verhaal van de serie en dus zal ik beginnen met het kort uit te leggen. Fairy Tail draait allemaal om een magische gilde die Fairy Tail heet. Deze gilde heeft vele leden die allemaal hun steentje bijdragen door het aannemen en voltooien van opdrachten. Dit kan echt van alles zijn, maar het goed voltooien zorgt niet alleen voor een fysieke beloning, maar ook voor de goede reputatie van je gilde. Fairy Tail is echter wel een bijzonder geval, ze zorgen namelijk altijd voor problemen. Voornamelijk, omdat ze nogal vaak overboord gaan om de taken te volbrengen.

Jij volgt vooral het verhaal van enkele kernleden van Fairy Tail. Vanaf vrijwel het begin volg je namelijk Natsu Dragneel, Lucy Heartfillia, Gray Fullbuster en Erza Scarlet. Deze vier worden al snel als het sterkste team van Fairy Tail gezien en zullen dan ook kern staan in het verslaan van de vele vijanden die op het pad van de gilde verschijnen. Aangezien er zoveel gebeurt in de serie hebben de ontwikkelaars echter besloten ongeveer halverwege het verhaal te beginnen en voor de laatste verhaallijn te stoppen. Op zich geen verkeerde keuze want het spel bevat nu in elk geval de populairste verhaallijnen. Voor nieuwkomers is er gelukkig wel een encyclopedie met wat korte uitleg over alle voorgaande gebeurtenissen.

Zo kom je na zeven jaar vast in de tijd te hebben gezeten terug en merk je dat er van de goede naam van Fairy Tail niets meer over is. Tijd om dus te zorgen dat jullie weer bovenaan komen.

De echte Fairy Tail-sfeer

Iedereen binnen Fairy Tail is familie. Als je één van de leden iets aan doet, zal je de gehele gilde achter je aan krijgen. Die familiesfeer merk je de gehele serie en gelukkig hebben de ontwikkelaars dit goed over weten te zetten naar het spel. De gebieden zijn brongetrouw nagemaakt en door steden lopen is voor fans een feest van herkenning. Plaatsen waar kernscènes zich afspelen kun je nu voor het eerst in 3D kunnen bezoeken en voor mij bracht dat weer herinneringen naar boven van de anime.

Daarnaast geeft het spel je niet alleen de kans om met Fairy Tail-leden te spelen, maar kun je ook uiteindelijk gebruik maken van andere personages. Zo zijn onder andere Jellal en Kagura speelbaar. Hierdoor kun je weer andere magie gebruiken die je niet in Fairy Tail terug vindt.

Daarnaast is veel van de muziek niet overgenomen van de anime, maar toch past het enorm goed bij de franchise. Van de rustige stadsmuziek tot de energieke muziek tijdens gevechten, stuk voor stuk voelt het alsof het zo uit de anime komt.

Heerlijke gevechten

Gevechten spelen een belangrijke rol in de game. Dit zijn turn-based gevechten waarbij je vijanden in een 3×3 grid staan. Tijdens jouw beurt kun je voor elk personage kiezen of je een gewone aanval doet, een item gebruikt, verdedigt of een magische aanval doet. Bij de magische aanvallen wordt het interessant. Je zult hier namelijk kunnen kiezen voor bekende aanvallen uit de serie. Zo heb je de Fire Dragon’s Roar, Heaven’s Wheel, Ice Make Hammer en Urano Metria.

Elke aanval heeft niet alleen een apart bereik, maar kunnen ook nog eens extra effecten meebrengen zoals een burn status of dat een tegenstander een vak naar voren gehaald wordt of juist naar achteren. Hierdoor kun je jouw tactiek aanpassen en exact de tegenstanders opstellen zoals het voor jou fijn is.

Door die verschillende opties is het gevechtssysteem diepgaander dan je in eerste instantie verwacht en daarnaast is het gewoon enorm bevredigend om speciale aanvallen zoals Urano Metria terug te zien.

De missers

Juist omdat zoveel aanvallen echt gaaf uitgewerkt zijn is het eeuwig zonde dat Gust en Koei met sommige andere erg lui zijn geweest. Het niet animeren van bepaalde Celestial Spirits, zoals Scorpio en Gemini, haalt je soms uit de ervaring. Hetzelfde geldt voor het ontbreken van modellen van verschillende personages. Zo hebben de meeste gilden maar één of twee geanimeerde personages en ontbreken personages zoals Jura en Milliana.

Daarnaast is de framerate niet altijd even stabiel en, hoewel het niet constant gebeurt, zijn de momenten dat er een framedrop is goed te merken. Voor een game die deze grafische kracht gebruikt is dat gewoon niet nodig geweest.

Conclusie

Fairy Tail is zeker niet perfect en voor € 60,- redelijk aan de dure kant. Toch heb ik enorm genoten van de hele game. De echte Fairy Tail-sfeer was duidelijk aanwezig en veel van de animaties in gevechten waren goed uitgewerkt, al is goede uitwerking aan de grafische kant niet altijd het geval. Al met al een solide anime-game waar je zeker als Fairy Tail-fan veel plezier aan zal beleven.

Cijfer: 7.4