Neko Ghost, Jump! komt naar de Switch

Het was even spannend, maar het project op Kickstarter heeft haar doel behaald!

Eind vorige maand lanceerde Burgos Games een nieuw project op Kickstarter. Om het spel Neko Ghost, Jump! uit te laten komen voor pc en diverse consoles, waaronder de Nintendo Switch, moest het project $15.000 ophalen, omgerekend €12.788. Het was nog even spannend of dit ging lukken, maar vandaag is dit bedrag bereikt en hierdoor komt Neko Ghost, Jump! officieel uit.

Neko Ghost, Jump! is een puzzel-platformer waarin je speelt als Nekoman. Al zijn vrienden, familie en zijn grote liefde Nekogirl worden ontvoerd door Space Dogs Pirates; aan jou de taak om iedereen te redden. Je gebruikt 2D- en 3D-camerabeelden om door de levels te bewegen om zo puzzels op te lossen en vijanden te verslaan. Wat ook soms nodig is om puzzels op te lossen, is dat je in een geest verandert. Deze transformatie kan daarnaast ook handig zijn tijdens gevechten en om verborgen voorwerpen te vinden. Daarnaast heeft Neko Ghost, Jump! leaderboards, zodat je met andere spelers de strijd aan kunt gaan om het snelst een level te voltooien.

Mocht je dit spel nog willen steunen op Kickstarter, dan heb je nog iets meer dan twee dagen de tijd. Je kunt het project hier vinden.