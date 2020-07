Let’s Sing Presents Queen aangekondigd

Een nieuw deel in de Let's Sing-serie is op komst.

Ben je fan van Queen en hou je tevens van een beetje zingen? Dan hebben we goed nieuws voor je, vandaag is Let’s Sing Presents Queen namelijk aangekondigd door Ravenscourt en Voxler. De game komt onder andere naar Nintendo’s hybride console.

Deze nieuwe Let’s Sing-game laat je in je eentje zingen of samen met je vrienden in verschillende game-modes. Maar of je nu alleen of samen speelt. de game laat je optreden als de legendarische zanger Freddie Mercury van Queen. Zingen is mogelijk met de USB-microfoon of met de Let’s Sing Microphone-App. Met de laatstgenoemde optie kun je jouw telefoon als microfoon gebruiken. De game bevat nummers zoals “Bohemian Rhapsody”, “Bicycle Race” en “We Will Rock You”. De tracklist telt maar liefst 30 van Queens grootste hits.

Let’s Sing Presents Queen is vanaf 2 oktober verkrijgbaar voor onder andere de Nintendo Switch.