[Review] Ageless

Lees hier onze review van Ageless voor de Nintendo Switch.

Begin deze maand werd door Team17 en One More Dream Studios aangekondigd dat Ageless naar de Nintendo Switch komt. Inmiddels is het na een paar weekjes wachten eindelijk zo ver. Ik heb deze titel vroegtijdig en uitgebreid mogen testen. Ben je benieuwd naar dit spel en wat ik er van vind? Lees dan onderstaande review.

Het verhaal

Het avontuur begint in de grotten van Pandora. Hier wordt Kiara, een meisje die niet zo lekker in haar vel zit, wakker. Ze gaat opzoek naar het geschenk die de grotten met zich meedragen. Omdat Kiara zo erg met haar gedachtes worstelt, valt ze met een sneltreinvaart van een klif af. Gelukkig overleeft Kiara deze val en komt ze Vi tegen. Heel toevallig is ook dit personage op zoek naar dezelfde poort die de geschenken weggeeft, omdat hij zijn zieke zusje wil helpen. Nadat ze motiverende woorden hebben uitgewisseld, volgen ze hun weg weer verder. Al snel komen ze bij de poort aan en krijgen ze hun geschenk, waarnaar het avontuur pas echt begint.





Echter is dit pas het begin van het hele verhaal dat je kan volgen. Tussen de puzzels en het platformen door, krijg je namelijk nog meer te weten over deze personages. Ook kom je, naarmate je verder komt in het spel, nog meer personages tegen, welke allemaal hun eigen karakter en tekst hebben. Dit is een leuke toevoeging van het spel en hierdoor wil je graag verder spelen, zodat je erachter kan komen wat er allemaal gaat gebeuren.

De gameplay

Zoals je van een puzzelplatformer mag verwachten, is de besturing zeer aangenaam. Zo is er geen vertraging aanwezig als je op een knop klikt en werkt alles heel precies. Op elk scherm is het de bedoeling om erachter te komen hoe je naar de overkant moet komen. Dit is dan ook het puzzel gedeelte, welke overigens erg variërend is. Elk gebied heeft namelijk zijn eigen planten en dieren/wezens. Net op het moment dat je denkt ”er mag nu wel iets anders gebeuren”, ga je naar de volgende locatie. Hierin hebben de makers een goede balans weten te vinden. Ondanks dat het platform-element in de normale levels iets minder naar voren komt, is dit in de grote eindgevechten juist het omgekeerde.

In de eindgevechten staat namelijk het platformen meer centraal. Hier is het de bedoeling om van punt a naar b te komen, maar tussendoor snel een actie uit te voeren. Dit kan dan als de puzzel gezien kan worden.

Ook heb je de mogelijkheid om de tijd stop te zetten. Dit heb je als geschenk van de poort gekregen. Als je deze kracht met de naam Ageless gebruikt, kun je verschillende acties uitvoeren. Zo kun je jezelf een flinke boost geven, rustig een pijl weg schieten, maar ook kun je hiermee dieren een bepaalde kant op duwen. Als laatste kun je met deze kracht ook de letters a zien, het verzamelobject van de game.

Zeg eens A

Van dit verzamelobject zitten er in elk gebied een bepaald aantal verstopt. Echter zie je deze letters niet zomaar, je zult er namelijk de tijd voor stil moeten zetten; alleen dan komen ze tevoorschijn. Deze letters zitten er uiteraard in om de speellengte te verlengen, maar ondanks dat is het toch een leuke toevoeging. Het is erg uitdagend om zo’n letter te bemachtigen, omdat je vrijwel altijd een ander pad of juist een gevaarlijkere route moeten nemen. Wel is het misschien goed om te weten dat als je de letter a in bezit hebt, je eerst weer terug moet naar een checkpoint. Gelukkig is dit geen heel groot probleem omdat er genoeg van aanwezig zijn, al is het natuurlijk niet gegarandeerd dat het teruggaan in één keer lukt. Hierdoor kan het voorkomen dat je dus nogmaals moet proberen om de letter te bemachtigen.

Maar waar verzamel je die letter a dan voor? Als je de map voor je hebt waar de levels geselecteerd kunnen worden, kun je naar Relic Island gaan. Hier zijn de vijf gebieden, waar je als speler doorheen kunt reizen, elk apart te zien. Als je de letters weet te vinden en te bemachtigen, krijgen de grijze objecten weer kleur. Het is dus puur het uiterlijk dat van deze objecten veranderd. Toch krijg je hierdoor wel een beetje het gevoel alsof je de wereld weer opnieuw opbouwt, wat toch ook wel leuk is om te zien.

Audiovisueel

Net zoals vele titels maakt ook Ageless gebruik van de welbekende pixelart-stijl. Op het eerste oog lijkt het dus niet heel speciaal, maar toch wist het spel mij soms te verrassen met leuke details. Zo zijn er bijvoorbeeld in het eerste gebied op de achtergrond vallende sterren te zien en zijn de dorpjes waar de personages leven erg gedetailleerd.

Helaas ben ik over de achtergrondmuziek iets minder te spreken. Begrijp mij niet verkeerd, de muziek past goed bij dit soort spellen, maar het is niet super speciaal. Echter is de muziek die bij de paar grote eindgevechten wordt afgespeeld een stuk sterker, daar is namelijk een extra spannend en uptempo muziekje te horen. Dat is toch mooi meegenomen.

Conclusie

Ageless is in mijn ogen een zeer vermakelijk spel. Voor maar €14,99 heb je een originele puzzelplatform-game waar je makkelijk vele uren plezier mee kunt hebben. Helaas is het geluid van deze titel iets minder, maar als je daar doorheen kunt kijken is Ageless zeker een aanrader.

Eindcijfer: 7,2