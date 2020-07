Deze spellen brengt Microids dit jaar naar de Nintendo Switch

Bekijk hier de volledige selectie games.

Vandaag heeft Microids naar buiten gebracht welke spellen ze dit jaar allemaal nog naar de Nintendo Switch gaan brengen. Zo komt onder andere de game Who Wants to be a Millionaire? in oktober naar Nintendo’s Hybride console. Dit is een spel welke gebaseerd is op het welbekende televisieprogramma. Ook kunnen spelers diezelfde maand opnieuw het avontuur in Asterix & Obelix XXL Romastered beleven.

Ben je benieuwd naar alle spellen die zijn aangekondigd en wanneer deze uitkomen? Bekijk dan onderstaande lijst.

My Universe – My Baby – 18 augustus 2020.

Agatha Christie: The ABC Murders – 6 oktober 2020.

My Universe – School Teacher – 15 oktober 2020.

Asterix & Obelix XXL Romastered – 22 oktober 2020.

The Bluecoats – North & South – 27 oktober 2020.

My Universe – Fashion Boutique – 27 oktober 2020.

Who Wants to be a Millionaire? – 29 oktober 2020.

My Universe – Cooking Star Restaurant – 10 november 2020.

Professor Rubik’s Brain Fitness – 12 november 2020.

Pet Clinic Cats & Dogs – December 2020.

