Nog meer leesvoer op de hybride console van Nintendo

Het visual novel-genre is inmiddels flink tot bloei gekomen op de Nintendo Switch. Het lijstje met titels in dit genre is flink gegroeid en met regelmaat komen er nieuwe games bij. Binnenkort kunnen fans van deze games met een nieuwe titel aan de slag want Synergia komt naar de Nintendo Switch. Er is nog niet duidelijk gemaakt wanneer we de game ergens mogen verwachten. Wél is onderstaande trailer online gezet om alvast een indruk van de game te krijgen.

Synergia is een thriller die zich afspeelt in een cyberpunk-toekomst en kent een unieke, levendige neon-stijl. In deze visual novel is liefde soms de ultieme misdaad. De game wordt ontwikkeld door Top Hat Studios en uitgegeven door Radi Art. Zodra meer bekend is over de releasedatum houden we je op de hoogte.