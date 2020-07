[Release Radar] Uitgelichte releases week 31

Weten wat je volgende week nieuw in de eShop kan verwachten?

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Megadimension Neptunia VII

Verschijnt op: 28 juli 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

In Megadimension Neptunia VII zijn het godinnen die verschillende dimensies gaan redden. Ze zijn getransporteerd naar een verwoeste nieuwe dimensie, waar ze samen hun krachten bundelen met een mysterieuze godin om de Zero-dimensie te redden. In deze RPG kaan je je characters hun krachten laten bundelen door nog sterkere aanvallen te genereren. Doorkruis de drie dimensies en laat de rust terug keren.

Kingdom Rush

Verschijnt op: 30 juli 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99 (€7,49 in voorbestelling)

Kingdom Rush is een castle defend game, een spel waarbij strategie belangrijk is en je veel actie kan verwachten. Hordes tegenstanders proberen jouw koninkrijk te betreden, maar door het slim plaatsen van jouw verdediging is het mogelijk deze groepen vijanden tegen te houden. Elke vijand heeft andere vaardigheden waardoor er in elk level een andere tactiek nodig is.