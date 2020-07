Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je maarliefst 10.0 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 31 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel gigabyte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, Rugby Challenge 4, maarliefst 10.0 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Crowdy Farm Rush, maar 73 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die volgende week allemaal in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Rugby Challenge 4 – 10.0GB

Buried Stars – 6.1GB

Sentinels of Freedom – 5.2GB

Faeria – 1.6GB

Cubers: Arena – 1.4GB

Escape Game Fort Boyard – 1.4GB

Memory Lane – 1.1GB

Family Mysteries: Poisonous Promises – 863MB

The Executioner – 816MB

Locomotion – 758MB

KukkoroDays – 468MB

Swimsanity! – 458MB

Spiral Memoria -The Summer I Meet Myself- – 431MB

FootGoal! Tiki Taka – 373MB

Merchant of the Skies – 328MB

They Breathe – 239MB

Naught – 228MB

Wordify – 153MB

Nicole – 135MB

Steam Tactics – 114MB

Paint your Pet – 84MB

Crowdy Farm Rush – 73MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn benieuwd!