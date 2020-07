Little Devil Inside website wijst op Nintendo Switch release

Komt deze Playstation 5 exclusive toch naar andere platformen?

Little Devil Inside werd in 2015 aangekondigd door Neostream. Om het spel daadwerkelijk te realiseren werd er een Kickstarter voor het spel opgezet. Deze was succesvol en behaalde naast andere doelen ook het WiiU doel. Dit betekende dat het spel ook naar het WiiU platform zou komen. In 2017 kwamen er geruchten dat het team interesse had om het spel naar de Nintendo Switch te brengen, helaas viel kort hierna een lange stilte.

Deze stilte eindigde toen de PS5 werd aangekondigd, waar het spel in al zijn glorie te zien was. Wel viel het mensen op dat er geen nieuws was voor een Nintendo release, ondanks dat ze het Nintendo doel in de Kickstarter wel hadden behaald.

Toch ontdekte fans het Nintendo Switch logo op de officiële website van het spel, betekend dit dat een Nintendo Switch release dichterbij is dan we misschien verwachten? Of zou het nog een hele tijd duren voordat het spel zich een weg baant naar andere platformen?

Bekijk de trailer van Little Devil Inside hieronder: