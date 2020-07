Componist Paper Mario: The Thousand-Year Door keerde terug voor The Origami King

Na zestien jaar keert Yoshito Sekigawa terug naar de serie.

In contrast met de andere Mario-RPG-serie, de Mario & Luigi-serie, hebben de Paper Mario-games nooit één vaste componist gehad voor de muziek. Een van de meest geprezen titels in de serie is nog steeds Paper Mario: The Thousand-Year Door. De muziek werd hier verzorgd door Yoshito Sekigawa. Sekigawa werkt inmiddels al twee decennia voor Nintendo, maar heeft voor de Paper Mario-serie na Thousand-Year Door slechts klein geluidswerk geleverd voor Sticker Star en Color Splash.

Daar komt met de release van Paper Mario: The Origami King echter verandering in. De aftiteling van de meest recente titel in de serie onthuld namelijk dat Sekigawa hoofd van geluid en muziek is. Hij is ook een van de stafleden die betrokken is geweest bij het componeren van de muziek voor de game. Dat betekent dat Sekigawa voor het eerst sinds The Thousand-Year Door de muziek voor een Paper Mario-game heeft gemaakt. Sekigawa heeft echter niet stilgezeten in de tussentijd, want hij heeft ook veel gecomponeerd voor de Fire Emblem-games.

