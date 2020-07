[Review] Paper Mario: The Origami King

Dubbelgevouwen van het lachen.

In Paper Mario: The Origami King worden de flinterdunne Mario en Luigi uitgenodigt door Peach voor het Origami Festival. Natuurlijk loopt dit festival net als vele daarvoor flink in de soep. Wanneer ze aankomen in Toad Town is het helemaal verlaten. Het blijkt dat Olly zichzelf tot koning heeft gekroond en iedereen omvouwt tot origami soldaten. Zelfs Peach heeft zijn klauwen niet kunnen ontsnappen.

Na een korte confrontatie worden Peach en haar kasteel ontvoerd. Mario moet de hele wereld afstruinen om de linten die Peach haar kasteel omringen te verwijderen. Ondertussen moet je ook de hele papierwereld repareren en de vouwen eruit halen.

De ontvouwing van een geweldig verhaal

Het hoofddoel van The Origami King is natuurlijk het redden van Peach, maar dat houdt niet in dat dat het enige is wat gebeurt tijdens het spel. Onderweg kom je vele personages tegen die je kunt helpen. Soms zijn dit opdrachten waarvan je zult denken “moet dit nu?”, maar eigenlijk leveren ze altijd hilarische situaties op en je hebt echt wat aan de beloningen. Deze verschillen namelijk van eenmalige voorwerpen zoals een vuurbloem tot een verhoging van je levens en krachtniveau.

Niet alleen kun je verschillende personages helpen door opdrachten uit te voeren, er is sowieso genoeg te beleven in het Mushroom Kingdom. Zo heeft King Olly ervoor gezorgd dat er gaten in de wereld zijn verschenen. Deze niet zo bodemloze gaten zul je moeten opvullen met confetti. Wanneer een gat gevuld is, krijg je vooral munten als beloning, maar soms levert het een nieuwe doorgang op of toegang tot een geheime ruimte. Het is het in elk geval waard om zoveel mogelijk gaten te vullen.

Naast munten valt er ook voldoende te vinden in de wereld. Natuurlijk kun je confetti vinden door tegen alles aan te slaan met je hamer, maar ook verschillende verzamelvoorwerpen en nieuwe wapens kunnen in de wereld gevonden worden.

Tot slot is het nog een uitdaging om in elk gebied alle Toad-personages te vinden. Deze bekende paddenstoelen zijn door de dienaren van Olly opgevouwen en verstopt door de hele wereld. Zo heb je bijvoorbeeld een vlag aan een vlaggenmast, een aap of een omelet. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is weer een Toad ergens. Dit is naast confetti verzamelen misschien wel het belangrijkste. Toads die je hebt gered zullen namelijk enorm nuttig zijn in jouw avontuur. Zo kunnen ze helpen bij gevechten, geven ze soms tips of openen ze een winkel waar je nuttige voorwerpen zoals een tijdverlenger aanbieden. Misschien kun je zelfs nog wel breekbare wapens bij ze aanschaffen.

Gevechten met een cirkelredenatie

Zoals bijna alle Paper Mario-spellen heeft ook deze versie weer een nieuwe manier van vechten. In dit spel wordt er gebruik gemaakt van ringvormige gevechten. Aan het begin van elke beurt zul je een aantal keren de ringen om je heen mogen aanpassen om zo de vijanden perfect op te stellen. Wanneer je dit goed doet krijg je niet alleen een krachtbonus, maar aan het einde van het gevecht zul je ook extra munten krijgen. Dit kan weer voordeel opleveren in latere gevechten. Nadat de ringen goed staan opgesteld, is het mogelijk om te vechten. Het spel bepaalt hoeveel aanvallen je kunt doen. Dit is over het algemeen gelijk aan het aantal groepen vijanden er zijn in een optimale opstelling.

Het aanvallen is simpel: voor elke actie die je kunt uitvoeren heb je de keuze om op de vijanden te springen, je hamer te gebruiken of om een voorwerp te gebruiken. Gelukkig zit er wel wat diepgang in, want niet elke vijand kan door elke aanval geraakt worden. Zo zal een Spiny Shell niets merken van een gewone sprong, Mario zal dan namelijk zelf schade oplopen; voor deze vijanden heb je dan ook metalen schoenen nodig. Vleermuizen daarentegen ontwijken weer aanvallen die over de grond gaan, je zult dus goed moeten opletten welke vijand je met welk wapen gaat aanvallen.

Kun je het niet helemaal in je eentje aan? Dan kun je munten gebruiken om hulp te krijgen. Door voorafgaand aan het draaien van de ringen de Y-knop in te drukken, kun je munten opofferen om toeschouwende Toads om hulp te vragen. Deze zullen dan schade toebrengen, ringen verdraaien en zelfs je levens weer aanvullen. Tot slot kun je nog de tijd die je hebt om de ringen te verdraaien verlengen door de +-knop in te drukken. Ook hier heb je weer flink wat munten nodig, 100 munten is namelijk één seconde extra tijd.

Hoewel Nintendo zijn best heeft gedaan om de gevechten leuk te maken, wordt het later in het spel toch wel vervelend om weer de ringen te moeten draaien en om weer de vijanden in dezelfde patronen op te stellen. Er zit net iets te weinig variatie in om het constant leuk te houden. De tijdsdruk helpt wat mij betreft ook niet echt mee hierin.

Een waar knutselkunstwerk

Een gebied waar Paper Mario dan weer wel in uitblinkt is de sfeer. Niet alleen door de geweldige flauwe grappen die om je papieren oren vliegen, maar ook door de wereld zelf. De grafische kant van het spel is namelijk zo kleurrijk en vol met kleine details dat je je ogen uit blijft kijken. Daarnaast brengt de muziek een unieke toon met zich mee. Van rustige tonen in een café tot de energieke gevechtsmuziek, soms bleef ik gerust ergens stilstaan om even te genieten van de deuntjes.

Conclusie

Paper Mario: The Origami King is geen terugkeer naar het verleden van de serie, maar het is wel een verdomd goed spel. Het verhaal is geweldig door de aantrekkelijke personages en geweldige teksten. Zelfs in het Nederlands is het nog goed te spelen en zijn er goede grappen te vinden. Helaas zijn de gevechten na een tijd wel wat eentonig en vind ik zelf de timer erg vervelend in gevechten. Doordat er haast is, kun je niet echt genieten van de puzzels die ze je geven. Al met al wel echt een geweldige titel voor fans van Mario en van flauwe grappen. Ik heb in elk geval 100% van de tijd met een lach op m’n gezicht gezeten.

Cijfer: 8.2