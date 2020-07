Balan Wonderworld aangekondigd

Een nieuw, spectaculair avontuur van de makers van Sonic the Hedgehog.

Square Enix heeft gister bekend gemaakt dat er een nieuwe 3D-actie platformer in de maak is. De kleurrijke Balan Wonderworld wordt volgend jaar verwacht en wordt gemaakt door de makers van Sonic the Hedgehog. In het spel zul je in een eigenaardig en bizar land terecht komen. In het spel kruip je in de huid van Leo en Emma die op avontuur gaan door Wonderworld. Met de hulp van mysterieuze maestro genaamd Balan, zullen ze in Wonderworld blijdschap moeten herstellen. In het spel zul je ook meer dan 80 verschillende, unieke kostuums vinden die je zullen helpen in dit avontuur.

Balan Wonderworld staat gepland voor komende lente. Bekijk de spectaculaire trailer hieronder.