Release datum Ary and the Secret of Seasons

Deze unieke indie game komt binnenkort naar de Switch

Indie game Ary and the Secret of Seasons stond gepland voor eind juli, maar werd eind vorige maand uitgesteld. Toen was al bekend dat de game in September naar de Switch zou komen en nu hebben we ook een concrete datum: 1 september. Dit is bekend gemaakt in de trailer die je hieronder kunt bekijken.

In Ary and the secret of Seasons speel je een jong meisje genaamd Aryelle, terwijl ze de wereld Valdi verkent. Door omstandigheden is zij de laatste Guardian of Winter geworden, en met een speciaal medaillon kan zij de seizoenen beïnvloeden.