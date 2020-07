Crysis Remastered krijgt launch-trailer

De lancering van de remaster wordt gevierd met een bijbehorende trailer.

Crysis Remastered werd aangekondigd, uitgesteld en toch niet uitgesteld. Inmiddels zijn we ruim drie maanden verder sinds de aankondiging en is de release op Nintendo’s hybride console eindelijk een feit. Vandaag is er dan ook een launch-trailer vrijgegeven welke je hieronder kunt bewonderen.

Crysis is een sciencefiction first-person shooter welke voor het eerst in 2007 verscheen. In de game neem jij de rol aan van Jack Dunn. Jij behoort tot de US Special Forces-team, die een groep onderzoekers probeert te redden van een afgesloten eiland. Dit eiland is namelijk ingenomen en afgesloten door Noord Korea, nadat de onderzoekers op het eiland een prehistorisch voorwerp hadden gevonden dat zwaar geavanceerd was.

Ga jij Crysis Remastered voor de Nintendo Switch aanschaffen?