Ubisoft houdt uitverkoop in de eShop

Flinke kortingen die op kunnen lopen tot 82%!

Net zoals Team17 en Activision is nu ook Ubisoft aan de slag gegaan met een nieuwe uitverkoop in de Nintendo Switch eShop. Nintendo Switch-bezitters kunnen profiteren van kortingen die op lopen tot wel 82 procent in deze uitverkoop. Je hebt tot 3 augustus de tijd om één of meerdere van deze spellen te kopen met een leuk prijsje. Tijdens deze zomerverkoopaanbiedingen kun je met een leuke kortingen aan de slag gaan met games zoals Mario + Rabbids Kingdom Battle, Starlink: Battle for Atlus, Just Dance en nog veel meer!

Momenteel is elk spel van Ubisoft, buiten Just Dance 2018 om, in de aanbieding. De volledige lijst, met prijs wat een titel eerste kostte en nu tijdelijk kost, kun je hieronder bekijken.

Just Dance 2020 – voorheen €59,99 nu €23,99.

UNO – voorheen €9,99 nu €3,99.

Mario + Rabbids Kingdom Battle – voorheen €39,99 nu €14,79.

Monopoly for Nintendo Switch – voorheen €39,99 nu €9,99 .

Rayman Legends: Definitive Edition – voorheen €39,99 nu €9,99.

Assassin’s Creed The Rebel Collection – voorheen €49,99 nu €29,99.

Child of Light Ultimate Edition – voorheen €19,99 nu €5,99.

Assassin’s Creed III Remastered – voorheen €39,99 nu €14,79.

Trivial Pursuit Live! – voorheen €19,99 nu €7,99.

South Park: The Stick of Truth – voorheen €39,99 nu €14,79.

South Park: The Fractured but Whole – voorheen €59,99 nu €14,99.

Hungry Shark World – voorheen €9,99 nu €2,99.

Trials Rising – voorheen €24,99 nu €9,99.

Just Dance 2019 – voorheen €59,99 nu €19,79.

Valiant Hearts: The Great War – voorheen €19,99 nu €5,99.

RISK: Wereldveroverend – voorheen €19,99 nu €7,99.

Sports Party – voorheen €39,99 nu €7,99.

Legendary Fishing – voorheen €29,99 nu €7,49.

Starlink: Battle for Atlus – Deluxe Edition – voorheen €99,99 nu €24,99.

Starlink: Battle for Atlus – Standard Edition – voorheen €79,99 nu €14,39.

UNO Ultimate Edition: UNO + UNO Flip! – voorheen €14,99 nu €7,94.

South Park: The Fractured but Whole – Gold Edition – voorheen €79,99 nu €24,79.

Trials Rising – Digital Gold Edition – voorheen €39,99 nu €14,79.

Mario + Rabbids Kingdom Battle – Gold Edition – voorheen €59,99 nu €23,99.

Ben jij van plan spellen van Ubisoft te kopen nu deze in de uitverkoop zijn? Laat het ons weten in de reacties.