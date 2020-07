Meer Nintendo Direct Mini: Partner Showcases op komst

Het feestje is nog niet voorbij!

De Nintendo Direct Mini: Partner Showcases van vandaag is een nieuw format wat Nintendo zal gebruiken in toekomstige aankondigen van nieuwe spellen. In deze aankondiging lieten ze weten dat ze van plan zijn om regelmatig Nintendo Direct Mini: Partner Showcases te houden. Het is duidelijk: het nieuwe bedachte format is hier om te blijven.

Verder geeft Nintendo aan dat er meer details over de volgende presentatie binnenkort zullen worden bekendgemaakt. Wel weten we zeker dat er meerdere showcases zoals deze later in het jaar zullen worden uitgezonden.

Heb je Nintendo Direct Mini van vandaag nog niet gekeken? Dan kun je de volledige presentatie hieronder terugvinden:

Welke plannen heeft Nintendo met dit nieuwe format? Zal het een maandelijks iets worden? Zal het de normale Nintendo Direct helemaal vervangen? Laat het ons weten in de reacties!