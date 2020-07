I Am Dead komt in september uit

Ook is er een gameplay walkthrough uitgebracht.

Vandaag hebben Hollow Ponds, Richard Hogg en Annapurna Interactive onthuld dat I Am Dead in september uit zal komen voor de Nintendo Switch. I Am Dead is een puzzel avonturenspel waarin je speelt als Morris Lupton, de eigenaar van een lokaal museum. Samen met jouw hond Sparky ga je op avontuur om het eiland Shelmerston te redden van een vulkaanuitbarsting. Er is alleen één bijzonder iets; jullie zijn allebei dood. Hierdoor krijg je wel speciale krachten, je kan namelijk door allerlei voorwerpen heen kijken. Het is aan jou om andere doden te helpen om hun voorwerpen terug te vinden, hun verhalen te ontdekken en om op deze manier Shelmerston te redden.

Daarnaast is er ook een gameplay walkthrough verschenen waarin Richard Hogg en Ricky Haggett jou de beginselen laten zien van I Am Dead. Deze video is hieronder te bekijken.