[Release Radar] Uitgelichte releases week 30

Ontdek de spellen die komende week op de Nintendo Switch verschijnen.

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Crysis remastered

Verschijnt op: 23 juli 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Herontdek de oude first-person shooter van Cytrek! Hij is terug en zit zoals je gewend bent boordevol actie. Met dank aan een grote selectie wapens kan jij elke vijand aan, want voor elke tegenstander is er wel een passende oplossing. Breng je kracht niveau naar een hoger level en geniet van deze open wereld actie-klassieker.

Panzer Paladin

Verschijnt op: 21 juli 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €18,00

Panzer Paladin is een actie-platformer waarbij je in jouw Paladin pantser de strijd aangaat met jouw tegenstanders. Verzamel verschillende krachtige wapens en geef de invasieve demonen een koekje van eigen deeg! Door deze invasie staat de wereld even op zijn kop, de demonen uit een andere dimensie zijn zo sterk dat zelfs het krachtigste leger ze niet aan kan. Gelukkig is daar het Paladin pantser, waarmee jij ze een kopje kleiner kan maken.