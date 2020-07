Politie Taiwan gebruikt Animal Crossing om verloren Switch terug te geven

Waar Animal Crossing niet goed voor is.

Wat doe je als je een verloren Switch vindt, maar geen contactgegevens hebt van de originele eigenaar? Dan hoop je dat Animal Crossing is geïnstalleerd en stuur je via de in-game postfunctie een brief naar een van zijn of haar vrienden. Dat heeft de politie in Taiwan in ieder geval gedaan toen ze een verloren Switch op hun bureau werd ingeleverd.

De politie kon geen persoons- of adresgegevens op de Switch vinden die gelinkt konden worden aan de eigenaar. Een geluk: Animal Crossing: New Horizons was geïnstalleerd op de Switch. Een aantal medewerkers heeft toen een brief gestuurd naar verschillende vrienden van de eigenaar op het systeem via de in-game postservice. Een van de vrienden van de eigenaar heeft vervolgens contact opgenomen met de politie om de Switch terug te krijgen. De originele eigenaar is inmiddels herenigd met zijn Switch én met Animal Crossing.

“Hallo. Dit is het politiebureau op East Helping Rd, Daan-afdeling, Taipei City. De Switch is van zijn eigenaar gescheiden en hier ingeleverd. We hebben geen andere middelen om contact op te nemen met de eigenaar, dus help ons alsjeblieft en neem contact met ons op zodat hij/zij hem kan terugkrijgen.” Brief in Animal Crossing van Taiwanese politie aan Switch-vriend eigenaar

Random: Taiwanese Animal Crossing player received in-game mail from local police department from his friend's lost Switch console.https://t.co/YPvOCGQi6Z pic.twitter.com/JC0KPHNAWf — Chinese Nintendo (@chinesenintendo) July 19, 2020