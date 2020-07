Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je maarliefst 6.1 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 30 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel gigabyte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, Buried Stars, maarliefst 6.1 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Epic Word Search Collection 2, maar 80 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die volgende week allemaal in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Buried Stars – 6.1GB

Creaks – 4.4GB

Detective Driver: Miami Files – 1.3GB

Dodo Peak – 1.2GB

Instant Sports Summer Games – 1.2GB

My Universe – My Baby – 1.1GB

Tiny Racer – 1001MB

Hotel Sowls – 923MB

Sushi Reversi – 760MB

Aeolis Tournament 757MB

Nowhere Prophet – 691MB

Interrogation: You will be Deceived – 501MB

Carrion – 418MB

Boomerang Fu – 414MB

Kingdom Rush – 403MB

Heroes of Hammerwatch – Ultimate Edition – 301MB

Panzer Paladin – 261MB

Hamster Bob – 168MB

Jisei: The First Case HD – 156MB

Clan N – 152MB

Colloc – 121MB

Fibbage XL – 103MB

Cyber Complex – 90MB

Quiplash – 89MB

Epic Word Search Collection 2 – 80MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn benieuwd!