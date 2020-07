[DN’s Five] Welke Paper Mario-game is de beste?

Een gloednieuwe Paper Mario is nu verkrijgbaar op de Switch, maar hoe zat het ook alweer met de eerdere delen?

Tijd voor lijstjes! In DN’s Five schotel ik, en wellicht ook andere redactieleden, jullie de komende tijd verschillende lijstjes met een top 5 voor. Volledig persoonsgebonden en er wordt niet namens de hele redactie gesproken. De perfecte plek voor de DN-redactie om zijn mening te geven dus.

Deze week kijk ik naar de verschillende Paper Mario-spellen welke we de afgelopen jaren voorbij hebben zien komen. Welke daarvan is de beste? Daar zijn de meningen ongetwijfeld erg over verdeeld. Mijn lijstje lees je hieronder.

5 Super Paper Mario

Het is natuurlijk een kwestie van smaak, maar Super Paper Mario was voor mij een net iets té vreemde eend in de bijt. Waar de serie over het algemeen veel weg heeft van een RPG met een open wereld om te ontdekken, lijkt Super Paper Mario meer op een traditionele platformer met wat RPG-elementen. Niet dat de game niet ‘leuk’ was om door te lopen, maar het spel week in mijn ogen té veel af van de eerdere delen uit de serie. Zeker wanneer je daarvoor The Thousand-Year Door hebt gespeeld en je al die tijd stiekem hoopte op een nóg meer geperfectioneerd deel in de serie… Overigens had de game wel een erg interessant verhaal en speelde het absoluut niet verkeerd, maar voor mij wél de minste Paper Mario-titel.

4 Paper Mario Color Splash

Veel gamers vonden Color Splash het minste deel uit de serie, maar eerlijk is eerlijk; het is een van de grappigste delen uit de serie. Daarnaast ziet de game er ook nog eens prachtig uit; de papieren wereld kwam met de Wii U-versie duidelijk voor het eerst helemaal tot zijn recht. Helaas heeft de game een gevechtssysteem die het gebruik van kaarten wel heel erg afdwingt. Iets wat best een leuk idee is, maar toch wat geforceerd aanvoelde. Ook waren de ervaringspunten om beter te worden opnieuw afwezig en konden gevechten soms wat zinloos aanvoelen. Begrijp me niet verkeerd want Color Splash is alsnog een heerlijke game, alleen niet een van de beste uit de Paper Mario-serie.

3 Paper Mario Sticker Star

Het blijft natuurlijk persoonlijke smaak, maar Sticker Star vond ik eigenlijk best een heel vermakelijk spelletje. De humor was meer dan voldoende aanwezig en ook het verhaal kende genoeg diepgang. Jammer was wél dat de echte RPG-elementen niet meer te herkennen waren tijdens de gevechten. Aan de andere kant pakte het gebruik van stickers wél goed uit en voelde dat net wat minder geforceerd als bij bijvoorbeeld Paper Mario Color Splash. Een meer dan vermakelijk spelletje, maar niet aan de top van de serie. Wél perfect om op je handheld te spelen trouwens!

2 Paper Mario 64

Paper Mario 64 is niet alleen een van de beste Nintendo 64-titels aller tijden, het is ook de enige game voor het platform welke er inmiddels niet hopeloos verouderd uitziet. En dat is uiteraard te danken aan de unieke stijl, welke in dit deel voor het eerst werd geïntroduceerd. Een geweldig verhaal en een perfect vechtsysteem (ja, met veel meer RPG-elementen dan tegenwoordig…) en natuurlijk een compleet nieuwe ervaring voor die tijd. Waarom dan toch niet op de eerste plek? Simpel, er kan er maar één de beste zijn en dan was het verhaal van deze game nét iets te eenvoudig. Dit neemt niet weg dat je hiermee een klassieker in handen hebt.

1 The Thousand-Year Door

Inderdaad, er kan er maar één de beste zijn en voor mij is dat absoluut The Thousand-Year Door. Een game die het simpelweg heel slim heeft aangepakt door voort te borduren op het origineel, maar alles is dan net iets meer geperfectioneerd. De game heeft eigenlijk alles wat het origineel had, maar wél met een wat sterker verhaal. De karakters en dialogen behoren tot de top van wat we tot nu toe zagen in Nintendo-titels. Het vechtsysteem zat daarnaast perfect in elkaar en door de noodzaak te levelen, waren de gevechten echt de moeite waard om te doen. The Thousand-Year Door moet simpelweg ooit een remake krijgen!