Gameplay beelden Hotel Sowls

Kun je je waardevolle steen terugvinden in dit nogal aparte hotel?

Hotel Sowls is een mystery adventure game van CFK en Studio Sott, die later deze maand op de Switch zal verschijnen. Youtube kanaal Nintendo Hall heeft nu een “first look” video online gezet, waarin je de gameplay alvast kunt bekijken. De video is hieronder te bewonderen.

In Hotel Sowls speel jij een farmacoloog, die na een moeilijke reis een waardevolle en mysterieuze steen in handen heeft gekregen. Je besluit te overnachten in Hotel Sowls, maar komt er de volgende dag achter dat de steen gestolen is! Kun je de steen terugvinden in dit mysterieuze hotel? En wat is eigenlijk het geheim van deze vreemde plek?

Hotel Sowls komt op 30 juli naar de Switch.