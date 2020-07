[Review] Warhammer 40,000: Mechanicus

De grimdark future van Warhammer 40K komt naar de Switch. Maar moeten we daar blij mee zijn?

Warhammer 40K Mechanicus is een game die zich afspeelt in de enorm grote wereld van Warhammer. In deze grimdark sci-fi setting is alles nogal rot, en iedereen is in constante oorlog met elkaar. Genetisch gemodificeerde mensen, robots en enorme ruimteschepen die planeten opblazen zijn eerder regel dan uitzondering. Iedereen die anders denkt dan de gevestigde orde is bovendien een vuile ketter die dood moet. Deze setting wordt onder normale omstandigheden vooral gebruikt voor een zeer uitgebreide tabletop game, maar Games Workshop wil de licentie ook nog wel eens uitlenen voor videogames. Deze krijgen nogal wisselende reacties, maar Warhammer 40K mechanicus werd op de PC en PS4 goed ontvangen. Maar hoe doet de game het op de Switch?

Het verhaal

In de game neem je de rol aan van de Adeptus Mechanicus. Dit is een factie van mensen die het spelen met technologie zo leuk vinden dat ze alles aan hun lichaam hebben vervangen door technologie. Nou ja, bijna alles. In de wereld van Warhammer 40K is kunstmatige intelligentie namelijk streng verboden, en de regel is dat alles dat kan denken een menselijk brein moet hebben. Hoe robotachtig een robot er ook uitziet, het moeten dus mensen blijven. In ieder geval, deze factie van mensen zijn super geïnteresseerd in alles dat met technologie te maken heeft, en wanneer er een noodoproep komt van een planeet waar zich interessante technologie bevind twijfel je geen moment. Daar aangekomen blijkt diegene die de oproep heeft gestuurd allang overleden te zijn, en blijkt de planeet ook nog eens te zijn volgebouwd met tombes van de Necrons. De Necrons zijn een eeuwenoud Alien ras, die door een rare samenloop van omstandigheden hun ziel zijn kwijtgeraakt. Ze zijn hierdoor veranderd in een soort onsterfelijke robot mummies (ik zou er niet teveel over nadenken) die al eeuwen lang liggen te slapen in hun tombes. Omdat het daarnaast Aliens zijn, zijn ze ook meteen je vijand. Zo werkt het blijkbaar in Warhammer 40K… nogmaals, niet teveel over nadenken. Ze worden nu alleen wakker, en jouw aanwezigheid op de planeet versneld dit alleen maar. Vanaf dat moment verschijnt er timer bovenin beeld, die bijhoud hoeveel procent van de Necrons al wakker is. Aan jou deze planeet te onderzoeken en alle mogelijk technologie mee te stelen voordat ze allemaal wakker zijn.

De voorbereiding in de hub.

De gameplay speelt zich af rond een Hub, in dit geval het ruimteschip van de Adeptus Mechanicus. In deze hub kun je missies kiezen en kun je je units upgraden. Je hebt twee verschillende soorten units: Techpriests, en alle andere. De Techpriests zijn volledig aan te passen. Ze hebben hun eigen skilltrees met specialisaties, en je kunt zelf kiezen welke wapens en andere uitrustingen je ze meegeeft. De andere units hebben dit niet. Deze hebben hun eigen wapens en vaste skills, en zijn dus ook een stuk minder belangrijk dan je Techpriests. Eigenlijk kun je deze units nog het best beschrijven als kanonnenvoer. Dit blijkt ook tijdens de missies: als je Techpriests doodgaan zul je moeten betalen om ze te “repareren” terwijl je juist betaald wordt als de andere units blijven leven. Zowel dit repareren als het upgraden doe je door middel van blackstone. Deze krijg je op verschillende manieren, maar vooral door de missies te doen die de Magos (de leiders van het schip) voor je klaarzetten. Wanneer je tevreden bent met de optimalisatie van je Techpriests wordt het dan ook tijd om eens wat aliens uit te roeien!

Tomb raider, Mechanicus stijl.

De gameplay tijdens missies bestaat uit twee delen. Allereerst ga je op onderzoek in een tombe. Je stuurt je team van kamer naar kamer, waarbij verschillende dingen gebeuren. Allereerst gaat het alarmniveau omhoog. Elke Tombe heeft een metertje dat bijhoud in welke mate de Necrons op de hoogte zijn van jouw aanwezigheid. Elke stap die je zet alarmeert de Necrons, en als dit niveau te hoog wordt krijgen ze voordelen als je ze in gevecht tegenkomt. Daarnaast heeft elke kamer zijn eigen kleine evenement waarbij je een keuze zult moeten maken. Om een voorbeeld te geven, in één bepaalde missie wil je de tombe van de Necrons opblazen. Je bent druk bezig overal explosieven aan te brengen, wanneer je een kamer tegenkomt die op instorten staat. De game geeft je dan een keuze wat je hiermee wilt doen. Wil je de kamer voorzichtig doorzoeken op Alien artifacts? Of wil je de kamer alvast opblazen, om de integriteit van de kamer en de kracht van de explosieven te controleren? Afhankelijk van jou keuze kunnen verschillende dingen gebeuren. Je kunt nieuwe wapens, technologieën en blackstone vinden, je kunt schade krijgen, of het alarmniveau wordt omhoog gegooid.

Hoewel deze evenementen leuk zijn en bijdragen aan de sfeer, zijn ze wel erg willekeurig. De personen die je op missie sturen hebben allemaal hun eigen unieke persoonlijkheid, en ik probeerde een beetje hun keuzes te maken. Deed ik een missie voor de heftig religieuze Magos, dan koos ik voor de religieuze oplossing en bij de wat meer combat georiënteerde Magos probeerde ik alles op te blazen. Het is alleen nergens duidelijk wat de “juiste keuze” is in zo’n evenement. Meer dan eens stond het alarmsysteem van de Necrons al erg hoog voordat ik bij het gevecht aankwam, waardoor die alleen maar moeilijker werd. De game probeert het neer te zetten als een soort van “high risk, high reward”-systeem (als in, meer kamers doorlopen is meer evenementen dus meer kans op loot… en meer kans op boze Necrons). Moet je het alleen wel de juiste keuze maken…

Alle aliens moeten dood

Het tweede gedeelte van de missie is een gevecht, waarbij de game in een strategische game a la Fire emblem veranderd. Hierbij zet je Units neer op een vierkant grid, waarbij je om de beurt je team verplaatst en een aanval uitvoert. Dit deel van de game heeft een aantal interessante elementen, die de game op een unieke manier complex maken. Zo is er geen kans systeem. De game zegt niet dat je een kans hebt om te raken, als jij een vijand kan zien en hij staat binnen bereik, dan raak je gewoon. Punt. Daarnaast werkt het met een punten systeem, die door je gehele party gebruikt moet worden. Alles wat je doet kost een aantal punten, en je zult deze goed moeten managen om al je aanvallen te kunnen doen. Het terugkrijgen van deze punten is bijna een minigame op zich, waarbij je bijvoorbeeld je units moet laten verwonden, de lijken van je tegenstanders moet onderzoeken of bepaalde artifacts moet aanraken om ze terug te krijgen. Het zorgt ervoor dat je, in een game waarin je eigenlijk automatisch raakt, zeer goed met nadenken over wie je waar zet en wat je met een unit wilt doen. Vooral omdat de Necrons ook hun eigen tactieken hebben. Omdat ze onsterfelijk zijn gaan ze namelijk niet dood, maar komen ze na een paar beurten weer terug. Je kunt dit omzeilen door ze nogmaals te verwonden als ze al “dood” zijn, maar dat betekent dus wel dat je er een extra aanval op moet doen. Heb je daar de punten voor? Of heb je dat nodig om die Necron die nog wel leeft neer te schieten? En wat voor voordeel/nadeel haal je daar dan weer uit?

Prachtige geluidseffecten

Grafisch gezien is de game verder dik in orde. De game draait prima op de Switch en de enige lagspike die ik heb gezien zat in de intro, toen de game aan het laden was. Grafisch gezien heeft de game verschillende stijlen, welke combineren tot een prima game. De art is sowieso fantastisch en ook de 3D-modellen doen prima hun werk. Het is echter het geluid dat het geheel naar een hoger punt tilt. Deze is namelijk fantastisch. De vele geluidseffecten tijdens missies geven de Tombes een eeuwenoude sfeer mee, en de geluiden die de wapens en je units maken zijn metaal en robotachtig. Het mooiste is nog dat jou factie, de Adeptus Mechanicus, niet praat. In plaats daarvan slaken ze allemaal vreemde computerachtige klanken uit, die ze blijkbaar onderling allemaal verstaan. Het geeft een prachtig contrast met de Necrons, die, ondanks dat het stalen mummies zijn, wel praten. Met zware echo-achtige klanken vragen ze zich meer dan eens af wie hier hun tombe komt verstoren, en lachen ze je uit dat je zowel mens als machine bent.. dus van beide net niets. Het geeft het geheel een onrustige en buitenaardse sfeer, de nog het best tot zijn recht komt met een koptelefoon.

Alleen voor fans

Hoewel het een goede game is zou ik hem alleen niet aan iedereen aanraden. Het is namelijk duidelijk dat de game specifiek voor Warhammer fans gemaakt is, en dan ook nog eens een niche groep die dit soort strategische games ook leuk vind. De game smijt met termen en verhalen die je alleen herkent als je bekend met met Warhammer 40K, wat af en toe het lezen van tekst erg vaag maakt. Daarnaast is de game bij vlagen wel erg willekeurig, wat de moeilijkheidsgraad niet ten goede komt. De evenementen in kamers kunnen ervoor zorgen dat een gevecht te makkelijk voor woorden is, maar het kan er ook voor zorgen dat Necrons uit alle hoeken en gaten tevoorschijn komen. Het smijt daarnaast met gemak Necrons naar je hoofd die jij misschien overpowered vind, ( ik kijk naar jou Destroyers, met je dubbele beurten) maar waarvan het missie scherm zei dat ze “makkelijk” waren. En ook de versterking die ze oproepen zit vreemd in elkaar. Dit gebeurt namelijk aan het eind van een beurt, waardoor nieuwe units meteen eerst mogen. Zeg maar dag tegen je zorgvuldig geplaatste Techpriests, want tegen drie Necrons die plotseling naast je spawnen kun je niet zoveel doen. Vooral later in de game lijkt de moeilijkheidsgraad echt omhoog te schieten, en alhoewel de game zeer uitgebreide mogelijkheden geeft om de moeilijkheidsgraad aan te passen (je kan vrijwel alles zelf instellen, hoeveel health, kracht of intelligentie je tegenstanders hebben) gaat dit pas in bij een volgende missie. Meer dan eens heb ik de game uit frustratie uitgezet, omdat de gevechten lang duren en bij vlagen compleet oneerlijk zijn. Het is dus niet voor iedereen!

Conclusie

Warhammer 40K Mechanicus is een uitstekende game, die de setting van Warhammer 40K gebruikt om een vermakelijke strategische game neer te zetten. De gevechten zijn uniek genoeg om zich te onderscheiden van andere strategische games, en het grafische aspect (plus het geluid) zetten een sfeer en verhaal neer die ontzettend goed is uitgedacht. Ook werkt de Switch-versie prima. Echter, het is niet voor iedereen. Het is een verhaalgedreven game, en voor mensen die de Warhammer Universe niet kennen, kan het allemaal wat vreemd en onduidelijk aanvoelen. Ook zijn de gevechten lang en kunnen deze onredelijk moeilijk zijn door iets waar jij geen invloed op lijkt te hebben. Wil je echter een game in de Warhammer Universe eens een kans geven of een goede strategische game spelen, dan zijn er slechtere plekken om mee te beginnen. Voor €39,99 krijg je namelijk een unieke en vermakelijke game, die voor Warhammer-fans nog verdraaid goed is ook.

Cijfer: 7,8