Box art van Untitled Goose Game bekend?

Untitled Goose Game is een spel dat al een tijdje erg populair is. Het bizarre avontuur dat je in het spel beleeft is al een paar maanden stof om over te praten. Ook zijn er vele videos en artikels over gemaakt. Kort gezegd, de hype is er nog steeds. In het spel speel je als een gans, die de buurt helemaal op zijn kop zet. Je maakt een boer het leven zuur, laat een onschuldig stadsjongetje over zijn eigen veters struikelen en zet een restaurant op zijn kop.

Nadat er vorige week een listing op de Duitse Amazon verscheen voor een fysieke versie van Untitled Goose Game, zijn er vandaag nieuwe details bekend gemaakt over de fysieke versie. Niet alleen is er een afbeelding voor de hoes van de fysieke versie toegevoegd, maar zijn er ook een aantal nieuwe details bekend, namelijk een aantal extra’s die je bij het spel krijgt! Je krijgt er het volgende bij:

– 11″ x 17″ handgetekende plattegrond-poster

– ‘No Goose’ sticker

– boekje van 24 pagina’s met collectables in het spel

Benieuwd naar de box art? Zo komt het eruit te zien!