Story of Seasons: Friends of Mineral Town krijgt launch trailer

Het wachten is eindelijk voorbij!

Dit jaar werd er in Maart bekend gemaakt dat de Game Boy Advance klassieker Story of Seasons: Friends of Mineral Town naar de Nintendo Switch komt. Na een paar maanden gewacht te hebben, kunnen we vanaf vandaag dan eindelijk opnieuw plezier beleven in Mineral Town.

In Story of Seasons: Friends of Mineral Town bouw je, als jongen of meisje, helemaal je eigen leventje op in Mineral Town. In deze vertrouwde omgeving verbouw je gewassen, verzorg je verschillende dieren op jouw eigen boerderij en maak je kennis met de rest van de bewoners in het dorp. Kortom, er is dus genoeg te doen!

Ben je benieuwd geworden naar deze game? Bekijk dan onderstaande launch trailer.

Ben jij van plan deze klassieker te kopen? Laat het ons weten in de reacties.