[Review] Creepy Tale

Haal je broer terug uit de handen van monsters in een onheilspellend bos!

Creepy Tale is een spel van No Gravity Games, de uitgevers die onder andere bekend zijn van ‘Dream Alone’, ‘Strike Force Kitty’ en ‘Exorder’. Dit keer komen ze echter met een verhaal dat zich afspeelt in een onheilspellend woud.

Blijf leven!

Een rustige boswandeling met z’n tweetjes verandert al snel in een aaneensluiting van gruwelijkheden. Enge duistere monsters hebben jouw broertje ontvoert, waardoor jij alleen achterblijft en het hele bos door moet. Dit doe je door puzzels op te lossen en te zorgen dat de schepsels je niet opeten, je niet in vallen loopt en tja.. eigenlijk moet je gewoon in leven blijven.



In leven blijven is echter alles behalve makkelijk. De puzzels zijn erg lastig en soms ben je echt wel even bezig om te bedenken hoe je nu verder moet. Het spel daagt je uit om op de kleinste details te letten, waardoor het echt een uitdagende game is. Zelf ben ik wat onhandig en ondanks dat het een vrij kort spelletje is, ben ik best wel een tijdje zoet geweest, gewoon omdat ik op elke mogelijke manier dood ben gegaan. Dat is ook een talent, toch?

Duister en onheilspellend

De grafische vormgeving is mooi maar simpel: in tekenfilm-stijl, maar wel erg mooi afgewerkt en met veel oog voor detail. Door de originele monsters en bizarre omgevingen wordt er wel een bepaalde sfeer overgebracht. Samen met de achtergrondmuziek maakt dit het spel ook wel een beetje spannend. Echt heel eng kan ik het niet noemen (en ik ben best wel een bangerd), al waren sommige stukken wel erg luguber.



Qua gameplay is het spel erg simpel, maar dat heeft ook zo zijn charme. Je gebruikt namelijk naast het lopen slechts twee knoppen. En tóch zijn sommige stukken een grote uitdaging.

Conclusie

Ondanks dat Creepy Tale een vrij kort spel is, is het erg vermakelijk en op sommige punten een behoorlijke uitdaging. Je moet puzzels oplossen om verder het enge woud in te komen, omdat monsters jouw broertje hebben meegenomen. De grafische vormgeving is in een tekenstijl met veel mooie details en de muziek past erg goed in het plaatje, waardoor de makers de sfeer die ze voor ogen hadden goed hebben kunnen overbrengen. Al met al: een leuk spel om eens mee te pakken wanneer je zin hebt om in een luguber bos rond te lopen, op zoek naar je vermiste broer.

Eindcijfer: 6,4