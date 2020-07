Ontwikkelaar Paper Mario-games over het verdwijnen van sommige originele personages en uitgebreide verhalen

De Paper Mario-serie is niet bang gebleken om de formule meer dan één keer volledig om te gooien. Hoewel Paper Mario: The Thousand-Year Door voortborduurde op Paper Mario (Nintendo 64), veranderde de serie telkens significant sinds Super Paper Mario. Fans grijpen meestal Paper Mario: Sticker Star aan als een dieptepunt voor de serie, door het gebrek aan een uitgebreid verhaal, originele personages en het flinterdunne gevechtssysteem.

In een interview met VCG licht Kensuke Tanabe, de producer van Paper Mario: The Origami King en veteraan binnen het Paper Mario-ontwikkelingsteam, toe waarom voor de meest recente Paper Mario-titels gekozen is voor een eenvoudiger verhaal.

“In Super Paper Mario leidde het uitgebreide verhaal ertoe dat de game afstand nam van het Mario-universum, dus sinds Paper Mario: Sticker Star heb ik afgezien van het gebruik van te ingewikkelde verhalen. Persoonlijk hou ik echter van games met verhalen. Tijdens de productie van The Legend of Zelda: A Link to the Past maakten we gebruik van een systeem voor omgevingen van personages en echte gesprekken om het verhaal te bouwen, wat een primeur was voor een game in een serie. (Ik heb ook de tekst voor dit spel geschreven.)

(…)

Om terug te gaan naar Mario, in Paper Mario: Color Splash vermeed ik een ingewikkeld verhaal om niet te ver weg te drijven van het Mario-universum en in plaats daarvan mikte ik op een spel met meer gedenkwaardige gebeurtenissen. Om nog meer gedenkwaardige ervaringen voor spelers te creëren, hebben we in Paper Mario: The Origami King een aantal andere personages bedacht dan het partnerpersonage die ook met spelers door het spel zullen reizen. Ik denk met name dat Bobby (Bob-omb) een even gedenkwaardig personage is gebleken als Olivia.”

Kensuke Tanabe, producer Paper Mario: The Origami King