Hasbro brengt voor 35-jarig jubileum Super Mario twee spellen uit

Speciaal voor het 35-jarig jubileum van Super Mario komen er nieuwe versies van Monopoly en Jenga.

Dit jaar is het 35 jaar geleden dat Mario voor het eerst uitkwam. Er gaan ondertussen al diverse geruchten rond dat er re-releases uitkomen voor oudere Super Mario spellen en dat er zelfs een speciaal Twitter-account voor is aangemaakt. Ook is er dit jaar een samenwerking gestart met The LEGO Group om diverse LEGO Super Mario-sets uit te brengen. Naast deze samenwerkingen heeft ook Hasbro aangekondigd dat het twee spellen zal uitbrengen om het 35-jarige jubileum te vieren van Super Mario.

Hasbro komt met een speciale Monopoly- en Jenga-versie. In Monopoly Super Mario Celebration Edition zijn alle locaties vervangen door locaties uit Super Mario-spellen uit de jaren 1985 tot nu. Ook zijn de huisjes en hotels vervangen door Toad huisjes en door het kasteel van prinses Peach. Daarnaast wordt er een elektronisch Question Block meegeleverd die het geluk van een speler kan veranderen.

In Jenga: Super Mario speel je als Mario, Luigi, Peach of Toad en is het jouw doel om zo snel mogelijk naar boven te klimmen en om Bowser te verslaan. Hoever je omhoog mag klimmen en hoeveel blokken je uit de toren moet halen, wordt allemaal bepaald door een spinner.

Hoeveel beide spellen kosten en of ze in Nederland beschikbaar komen is nog onbekend. In Amerika zijn de prijzen $29,99 voor de Monopoly-versie en $19,99 voor de Jenga-versie en beiden komen daar op 1 augustus uit.