LEGO Nintendo Entertainment System officieel

Vanaf 1 augustus is deze LEGO-set verkrijgbaar. Ook kan deze set samenwerken met het LEGO Super Mario figuur uit de LEGO Super Mario basisset.

Gister kwam er al een teaser online via het LEGO Twitter-account en werden de eerste afbeeldingen al getoond. Zojuist is de LEGO-editie van de klassieke Nintendo Entertainment Systeem dan ook officieel aangekondigd. Vanaf 1 augustus kun je deze set zelf in elkaar zetten.

De NES is 35 jaar geleden uitgekomen en komt vanaf 1 augustus uit in een LEGO-variant. Deze set bestaat uit de NES-console, inclusief een sleuf waar je een Game Pak in kunt doen, een NES-controller met kabel en stekker, een Game Pak van Super Mario Bros. en een retro-tv uit de jaren tachtig. Je kunt het beeld van deze retro-tv laten draaien door aan het draaimechaniek aan de zijkant te draaien. Ook komt de set met een actiesteen, die kan samenwerken met het LEGO Super Mario-figuur uit de LEGO Super Mario basisset. Hierdoor reageert dit figuur op de vijanden, obstakels en power-ups die je op de retro-tv ziet.

De LEGO Nintendo Entertainment System bouwset bestaat in totaal uit 2646 LEGO steentjes. Daarnaast is de afmeting van de retro-tv ca. 22,5 cm hoog, 23,5 cm breed en 16 cm diep. Deze LEGO-set komt op 1 augustus uit en gaat €229,99 kosten. Vanaf deze datum zal hij alleen te koop zijn via LEGO Retail Stores en LEGO.com. In 2021 zul je de set ook kunnen kopen bij andere winkels.