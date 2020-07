Ninjala is al 3 miljoen keer gedownload

Het spel is in een korte tijd al heel populair!

Nog geen maand geleden verscheen er een nieuwe game in de Nintendo eShop, genaamd Ninjala. Vandaag heeft GungHo aangekondigd dat dit gratis te spelen actie-spelletje in een paar weken tijd al 3 miljoen keer gedownload is. Om dat te vieren krijgen spelers die zich voor 26 augustus registreren 100 Jala. Hiermee kunnen verschillende items gekocht worden zoals bijvoorbeeld kauwgomballetjes.

Ondanks dat Ninjala officieel nog niet in Nederland te downloaden is, kunnen we in ieder geval zeggen dat deze titel een groot succes wordt.

Ninjala is een actiegame met een Ninja thema. Spelers maken wapens met kauwgom en gebruiken de ongebruikelijke vechtmethode ninjutsu. Je kan alleen of met vrienden spelen in verschillende kleurrijke 3D arena’s.