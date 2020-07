Suda51 deelt korte teaser No More Heroes 3

Een kleine teaser met Goichi Suda!

Gister tijdens de Devolver Direct kwam Suda51 kort in beeld met zijn nieuwste project No More Heroes 3. In de credits van de presentatie zien we voor nog geen drie seconden kort de rug van Travis Touchdown. De afbeelding is onder het bericht te vinden

Het is niet de eerste keer dat hij opvallende teasers uitbrengt. Zo schermde hij tijden de New Game+ Expo het grootste gedeelte van zijn scherm af. Tot nu toe staat No More Heroes 3 nog steeds gepland voor een release in 2020.